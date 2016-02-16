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Юні дзюдоїсти з Волині здобули перемогу на змаганнях у Варшаві

Юні дзюдоїсти з Волині здобули перемогу на змаганнях у Варшаві
Вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник Роман Самолюк) взяли участь в V турнірі з дзюдо на «Кубок Бурмистра Бялоленки», присвячений пам’яті тренера Славомира Пахолька, що відбулися у місті Варшава Республіки Польща.

Участь в турнірі взяло біля 1000 спортсменів з різник країн, зорема: Бельгії, Литви, Латвії, Ірландії, Казахстану, в тому числі з Польщі і України та інших. – інформують у прес-службі Шацької РДА.

У підсумковому заліку в турнірі перемогу здобули юні дзюдоїсти СК «Торнадо», які зайняли такі місця:
1 місце – Назар Горніч (с.Голядин), Назар Положевець (с.Положево) та Діана Купира;
2 місце – Роман Самолюк, Іван Корнелюк та Анна Самолюк;
3 місце – Ілля Черв’як, Єлісей Мадрімов.

Переможці змагань нагороджені медалями, дипломами відповідного ступеня та пам’ятними подарунками.

Спортсменів до змагань готували тренери Шацького спортивного клубу «Торнадо»: президент СК - Роман Самолюк, віце-президенти СК – Ігор Самолюк та Олексій Писачук.

Тренерський склад, батьківський колектив та вихованці місцевого СК «Торнадо» висловлюють слова подяки голові Шацької районної державної адміністрації Василю Голядинцю, директору ПП «Флора» Владиславу Полякову за надану допомогу і сприяння розвитку дитячого дзюдо в Шацькому районі, а також за транспортне забезпечення Олександру Положевецю (с.Положево) та Олександру Поліщуку (с.Світязь), Віталію Корнелюку, Роману Цвиду та Ігору Федчишину.

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Теги: дзюдо, змагання, перемога
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