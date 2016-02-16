Юні дзюдоїсти з Волині здобули перемогу на змаганнях у Варшаві

Вихованці Шацького спортивного клубу «Торнадо» (керівник) взяли участь в V турнірі з дзюдо на «Кубок Бурмистра Бялоленки», присвячений пам’яті тренера, що відбулися у місті Варшава Республіки Польща.Участь в турнірі взяло біля 1000 спортсменів з різник країн, зорема: Бельгії, Литви, Латвії, Ірландії, Казахстану, в тому числі з Польщі і України та інших. – інформують у прес-службі Шацької РДА.У підсумковому заліку в турнірі перемогу здобули юні дзюдоїсти СК «Торнадо», які зайняли такі місця:1 місце –(с.Голядин),(с.Положево) та2 місце –та3 місце –Переможці змагань нагороджені медалями, дипломами відповідного ступеня та пам’ятними подарунками.Спортсменів до змагань готували тренери Шацького спортивного клубу «Торнадо»: президент СК - Роман Самолюк, віце-президенти СК –таТренерський склад, батьківський колектив та вихованці місцевого СК «Торнадо» висловлюють слова подяки голові Шацької районної державної адміністрації Василю Голядинцю, директору ПП «Флора»за надану допомогу і сприяння розвитку дитячого дзюдо в Шацькому районі, а також за транспортне забезпечення(с.Положево) та(с.Світязь),та