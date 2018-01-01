Заробітки замість армії: волинські призовники тікають за кордон
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На оперативній нараді в Шацькій РДА говорили про виконання заходів, що пов’язані з призовом на військову службу за контрактом та строкову службу до Збройних сил України на території району в жовтні-грудні.
Про це повідомляє прес-служба Шацької РДА.
Валентин Борух, заступник військового комісара з територіальної оборони Шацького районного військового комісаріату, зауважив, що у четвертому кварталі цього року на військову службу за контрактом відправили одну особу (план - вісім), а на строкову військову службу -10 осіб.
Якщо аналізувати весь рік, то план з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в першому кварталі склав 11 чоловік (відправили чотирьох), у другому - вісім (відправили двох), у третьому - також вісім (відправили п'ятьох).
Причинами низьких показників з відбору кандидатів на військову службу за контрактом він назвав складну політичну ситуацію в Україні (війна на сході), низьку заробітну плату військовослужбовців та занадто високі вимоги до стану здоров'я кандидатів.
Працівники Шацького РВК також проводиди заходи з вивчення призовників 1991-2000 років народження. Всього у спику, які подали органи місцевого самоврядування, є 282 юнаки. Оповіщення призовників проводяться як військкоматом, так і сільськими та селищною радами Проте на даний час оповістили лише 32% призовників. Причина - велика кількість призовників перебувають на заробітках за кордоном або в інших місцяях України (72 особи, або 27%), а переховуються за місцем проживання 89 осіб (або 33%).
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Про це повідомляє прес-служба Шацької РДА.
Валентин Борух, заступник військового комісара з територіальної оборони Шацького районного військового комісаріату, зауважив, що у четвертому кварталі цього року на військову службу за контрактом відправили одну особу (план - вісім), а на строкову військову службу -10 осіб.
Якщо аналізувати весь рік, то план з відбору кандидатів на військову службу за контрактом в першому кварталі склав 11 чоловік (відправили чотирьох), у другому - вісім (відправили двох), у третьому - також вісім (відправили п'ятьох).
Причинами низьких показників з відбору кандидатів на військову службу за контрактом він назвав складну політичну ситуацію в Україні (війна на сході), низьку заробітну плату військовослужбовців та занадто високі вимоги до стану здоров'я кандидатів.
Працівники Шацького РВК також проводиди заходи з вивчення призовників 1991-2000 років народження. Всього у спику, які подали органи місцевого самоврядування, є 282 юнаки. Оповіщення призовників проводяться як військкоматом, так і сільськими та селищною радами Проте на даний час оповістили лише 32% призовників. Причина - велика кількість призовників перебувають на заробітках за кордоном або в інших місцяях України (72 особи, або 27%), а переховуються за місцем проживання 89 осіб (або 33%).
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