Лікарня на Волині закупить медобладнання





Про проведення аукціону повідомляє Prozorro.



Сума тендеру становить 25 тисяч гривень.



Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 13 листопада 2018 року.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2018 року.

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