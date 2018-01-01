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Лікарня на Волині закупить медобладнання

Лікарня на Волині закупить медобладнання
Цуманська районна лікарня планує придбати Апарат для фізіотерапії комбінований «МИТ-11».

Про проведення аукціону повідомляє Prozorro.

Сума тендеру становить 25 тисяч гривень.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 13 листопада 2018 року.

Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг 31 грудня 2018 року.

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Теги: тендер, лікарня, закупівля, обладнання
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