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У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів

У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів
Від менінгіту у Рівному померла 23-річна вчителька.

вона померла у лікарні після кількох діб у тяжкому стані, - пише Рівне вечірнє.

Як повідомив РВ заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк, хвору привезла до лікарні швидка у четвер.

23-річну дівчину медики забрали з 23-ї школи Рівного, де вона працювала. Вчительці стало зле під час роботи.Попри зусилля медиків, врятувати хвору не вдалося. Померла викладала у початкових класах.

Менінгіт, нагадаємо, - це запалення головного мозку, яке може бути спричинене різними вірусами та інфекціями.

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Теги: вчителька, смерть, Рівне
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