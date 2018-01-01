У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів





вона померла у лікарні після кількох діб у тяжкому стані, - пише



Як повідомив РВ заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк, хвору привезла до лікарні швидка у четвер.



23-річну дівчину медики забрали з 23-ї школи Рівного, де вона працювала. Вчительці стало зле під час роботи.Попри зусилля медиків, врятувати хвору не вдалося. Померла викладала у початкових класах.



Менінгіт, нагадаємо, - це запалення головного мозку, яке може бути спричинене різними вірусами та інфекціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від менінгіту у Рівному померла 23-річна вчителька.вона померла у лікарні після кількох діб у тяжкому стані, - пише Рівне вечірнє Як повідомив РВ заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні, хвору привезла до лікарні швидка у четвер.23-річну дівчину медики забрали з 23-ї школи Рівного, де вона працювала. Вчительці стало зле під час роботи.Попри зусилля медиків, врятувати хвору не вдалося. Померла викладала у початкових класах.Менінгіт, нагадаємо, - це запалення головного мозку, яке може бути спричинене різними вірусами та інфекціями.

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