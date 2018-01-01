У Рівному від менінгіту померла вчителька початкових класів
Сьогодні, 10:47
Від менінгіту у Рівному померла 23-річна вчителька.
вона померла у лікарні після кількох діб у тяжкому стані, - пише Рівне вечірнє.
Як повідомив РВ заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк, хвору привезла до лікарні швидка у четвер.
23-річну дівчину медики забрали з 23-ї школи Рівного, де вона працювала. Вчительці стало зле під час роботи.Попри зусилля медиків, врятувати хвору не вдалося. Померла викладала у початкових класах.
Менінгіт, нагадаємо, - це запалення головного мозку, яке може бути спричинене різними вірусами та інфекціями.
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вона померла у лікарні після кількох діб у тяжкому стані, - пише Рівне вечірнє.
Як повідомив РВ заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні Ігор Дундюк, хвору привезла до лікарні швидка у четвер.
23-річну дівчину медики забрали з 23-ї школи Рівного, де вона працювала. Вчительці стало зле під час роботи.Попри зусилля медиків, врятувати хвору не вдалося. Померла викладала у початкових класах.
Менінгіт, нагадаємо, - це запалення головного мозку, яке може бути спричинене різними вірусами та інфекціями.
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