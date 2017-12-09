Що може стати гімном Луцька. СПИСОК

У Луцьку під час засідання конкурсної комісії з визначення гімну міста Луцька вибрали 9 композицій.Про це повідомили у луцькій мерії.Під час засідання розглянули 17 конкурсних пропозицій.За результатами розгляду для участі у другому етапі конкурсу, який передбачає публічне голосування, обрано 9 творів:«Дзвони Луцька» (муз. О.Онишко, вірш Г.Даниленко)«Сяє Луцьк золотий» (муз. Б.Гембік, вірш М.Шостак)«Гімн Луцька» (муз. В.Чепелюк, вірш І.Чернецький та В.Чепелюк)«Луцький марш» (муз. О.Синютін, вірш І.Корсак)«Славень Луцьку» (вірш і музика М. Більшевич)«Мій Луцьк» (вірш і муз. Б.Котвицький)«Рідне місто моє» (вірш і муз. Л.Мілевич)«Величний Луцьк» (вірш і муз. К.Мороз)«Рідне місто» (муз. О.Синютін, вірш Тетяна Байда).Конкурс відбувається відповідно до розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».