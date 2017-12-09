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Що може стати гімном Луцька. СПИСОК

Що може стати гімном Луцька. СПИСОК
У Луцьку під час засідання конкурсної комісії з визначення гімну міста Луцька вибрали 9 композицій.

Про це повідомили у луцькій мерії.

Під час засідання розглянули 17 конкурсних пропозицій.

За результатами розгляду для участі у другому етапі конкурсу, який передбачає публічне голосування, обрано 9 творів:

«Дзвони Луцька» (муз. О.Онишко, вірш Г.Даниленко)

«Сяє Луцьк золотий» (муз. Б.Гембік, вірш М.Шостак)

«Гімн Луцька» (муз. В.Чепелюк, вірш І.Чернецький та В.Чепелюк)

«Луцький марш» (муз. О.Синютін, вірш І.Корсак)

«Славень Луцьку» (вірш і музика М. Більшевич)

«Мій Луцьк» (вірш і муз. Б.Котвицький)

«Рідне місто моє» (вірш і муз. Л.Мілевич)

«Величний Луцьк» (вірш і муз. К.Мороз)

«Рідне місто» (муз. О.Синютін, вірш Тетяна Байда).

Конкурс відбувається відповідно до розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».

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Теги: гімн, Луцьк, голосування
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Коментарі 2
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Головне наголос правильно поставити...
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Ну да, більше ж проблем в Луцьку немає, як вибір гімна. Головне, наголос таки ставити правильно.
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