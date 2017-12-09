Що може стати гімном Луцька. СПИСОК
Сьогодні, 16:03
У Луцьку під час засідання конкурсної комісії з визначення гімну міста Луцька вибрали 9 композицій.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Під час засідання розглянули 17 конкурсних пропозицій.
За результатами розгляду для участі у другому етапі конкурсу, який передбачає публічне голосування, обрано 9 творів:
«Дзвони Луцька» (муз. О.Онишко, вірш Г.Даниленко)
«Сяє Луцьк золотий» (муз. Б.Гембік, вірш М.Шостак)
«Гімн Луцька» (муз. В.Чепелюк, вірш І.Чернецький та В.Чепелюк)
«Луцький марш» (муз. О.Синютін, вірш І.Корсак)
«Славень Луцьку» (вірш і музика М. Більшевич)
«Мій Луцьк» (вірш і муз. Б.Котвицький)
«Рідне місто моє» (вірш і муз. Л.Мілевич)
«Величний Луцьк» (вірш і муз. К.Мороз)
«Рідне місто» (муз. О.Синютін, вірш Тетяна Байда).
Конкурс відбувається відповідно до розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у луцькій мерії.
Під час засідання розглянули 17 конкурсних пропозицій.
За результатами розгляду для участі у другому етапі конкурсу, який передбачає публічне голосування, обрано 9 творів:
«Дзвони Луцька» (муз. О.Онишко, вірш Г.Даниленко)
«Сяє Луцьк золотий» (муз. Б.Гембік, вірш М.Шостак)
«Гімн Луцька» (муз. В.Чепелюк, вірш І.Чернецький та В.Чепелюк)
«Луцький марш» (муз. О.Синютін, вірш І.Корсак)
«Славень Луцьку» (вірш і музика М. Більшевич)
«Мій Луцьк» (вірш і муз. Б.Котвицький)
«Рідне місто моє» (вірш і муз. Л.Мілевич)
«Величний Луцьк» (вірш і муз. К.Мороз)
«Рідне місто» (муз. О.Синютін, вірш Тетяна Байда).
Конкурс відбувається відповідно до розпорядження міського голови від 04.07.2018 №298 «Про проведення повторного конкурсу на визначення гімну міста Луцька».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
Головне наголос правильно поставити...
Ну да, більше ж проблем в Луцьку немає, як вибір гімна. Головне, наголос таки ставити правильно.
Останні новини
Шестирічна дитина отруїлася консервованими грибами
Сьогодні, 16:31
На Волині впіймали мисливців, які полювали з порушеннями
Сьогодні, 16:22
Сім будинків у Луцьку – без тепла. ВІДЕО
Сьогодні, 16:03
Що може стати гімном Луцька. СПИСОК
Сьогодні, 16:03
Кавовий Луцьк: як мешканці міста рятуються від холоду. ФОТО
Сьогодні, 16:00
Медіа