Як на Світязі «реанімують» набережну. ФОТО





Наразі на набережній відбувається поточний ремонт дороги протяжністю 1,3 кілометра, - пише



Варто зауважити, що кошти на реконструкцію місця відпочинку знайшли за ініціативи голови Волинської облдержадміністрації Олександра Савченка та керівника Шацької райдержадміністрації Василя Голядинця.



За словами голови РДА, цього року облаштують ділянку набережної протяжністю близько 900 метрів. Решту — наступного року.



«Цю справу не вдалося б зробити без допомоги голови облдержадміністрації Олександра Ілліча Савченка, який добився, аби кошти з «дорожнього» фонду спрямували на набережну. До початку наступного відпочинкового сезону ми плануємо повністю доробити дорогу», — каже Василь Голядинець.



Роботи на об'єкті здійснюють фахівці підприємства «Вельт Капітал».



«Зараз ми робимо підпірну стіну, велодоріжку, тротуар та парковку. Також на цій території буде водовідвідна канава, по якій вода переміщатиметься кількома каналами, а далі вона потраплятиме в дренажну піраміду. Особливість цієї піраміди в тому, що вона не пропускатиме сміття, тому в озеро йтиме очищена вода», — пояснюють будівельники.



Бетонні заливки роблять спеціально для того, щоб захистити територію від води. Також тут облаштують паркову з якісної хорошої бруківки.



«Все задля комфорту наших гостей. Ми хочемо обгородити територію парканом, аби люди були певні та не турбувалися за свої автівки. А ще плануємо зробити лавочки, аби на них можна було перепочити, й, звісно, вздовж тротуару проведемо освітлення», — кажуть працівники.



Всі роботи планують завершити під кінець четвертого кварталу, приблизно 20 грудня.







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