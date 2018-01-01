На Волині фермерам можуть дати 50 мільйонів на утримання корів

Волинські селяни можуть отримати 50 мільйонів гривень дотацій за утримання корів та молодняку.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАу Facebook.Майже 40 мільйонів гривень дотацій від держави вже отримали волинські фермери, які утримують корів та телят. До кінця року у них є можливість отримати ще 50 мільйонів – за умови вчасного подання відповідних документів.Про це стало відомо під час наради з головами районних державних адміністрацій щодо державної підтримки сільськогосподарських працівників сьогодні, 13 листопада 2018 року.На початку наради голова облдержадміністрації Олександр Савченко підбив підсумки Ради регіонального розвитку, яка відбулася вчора, 12 листопада під головуванням Президента України."Основна теза Президента України Петра Порошенка на Раді регіонального розвитку – не думати про вибори, а працювати так, щоб волинян знали, що буде через три роки. Ми готуємо звіт за минулих чотири роки, аби визначити хто здатен керувати. І будемо готувати перспективи розвитку області на 2019-2021 роки. Президент поставив завдання – завершити процес децентралізації: відкрито та справедливо. Окрім того, ми повинні зробити все, аби волинські фермери отримали максимальну допомогу від держави – дотацію за молодняк худоби", - зауважив Савченко.Окрім того, він закликав до співпраці органи, які будуть задіяні у процесі отримання дотацій: юстицію, держгеокадастр, фіскальну службу, Фонд підтримки аграріїв, реєстраторів тощо.Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністраціїрозповів про основні зміни, внесені до відповідної Постанови:"Часу залишилося менше місяця, тому наше основне завдання – допомогти правильно подати усі документи. Усі, хто вигодував теля віком до 12 місяців – можуть отримати 2,5 тисячі гривень. Станом на 1 вересня була створена робоча група для формування матеріалів по сільських радах. 3200 представників уже отримали допомогу від держави", - зауважив Юрій Мефодійович.Станом на 1 вересня 2018 року лідерами за сумами нарахованих дотацій є Ратнівський район (97 800 тисяч гривень), Ковельський(58 400 тисяч гривень) на Локачинський(30 900 тисяч гривень).Для отримання дотації за утриманням корів підприємство має подати до Мінагрополітики такі документи:- заявку (в електронному та паперовому вигляді);- довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;- копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) станом на 1 січня поточного року, засвідчену органами державної статистики;- довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів.Детальну інформацію можна отримати на сайті Міністерства аграрної політики України.