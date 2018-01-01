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УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом

УПЦ МП розриває взаємини з Вселенським патріархатом
Українська православна церква Московського патріархату засуджує рішення Константинополя щодо українського церковного питання.

Відтак в УПЦ МП вирішили повністю припинити євхаристійне спілкування з Константинопольським патріархатом, - пише канал 24.

Про це йдеться у постанові Собору єпископів УПЦ МП.

Так, у документі від 13 листопада УПЦ МП називає рішення Синоду Константинопольського Патріархату щодо надання Томосу Україні "недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Там заявляють, що встановлення юрисдикції Константинополя на території України є наслідком "спекулятивного трактування церковної історії".

"А рішення про зняття анафеми та інших церковних заборон із лідерів розколу та визнання дійсності псевдохіротоній, які були звершені ними під час перебування в розколі, є наслідком спотвореного тлумачення православних канонів", – мовиться у постанові.

Окрім того, УПЦ МП стверджують, що Константинопольський патріархат став на шлях розколу, "визнавши розкольників".

"У зв’язку з цим, євхаристичне спілкування Української Православної Церкви з Константинопольським Патріархатом на даний час є неможливим і припиняється", – наголошують в РПЦ.


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Теги: церква, Томос
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