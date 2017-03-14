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На Волині раптово зупинився цукровий завод

На Волині раптово зупинився цукровий завод
Підприємство «Європацукор» в Іваничах несподівано швидко завершило цьогорічний сезон варіння цукру. Цукровий завод, що призупинив роботу в жовтні, не відновить виробництва до наступного року.

Про це повідомив директор заводу Микола Калініченко, - передає Буг.

Офіційного коментаря про те, що змусило припинити діяльність підприємства, від його керівника журналісти не отримали.

«Я вам скажу, що ми зупинилися, стоїмо. Все. Працювати не будемо до наступного року. Причини є різні», – повідомив Калініченко.

Процес виробництва цукру зупинився в жовтні. В Іваничівському районі це викликало значний резонанс: виникли побоювання, чи не йде справа до закриття підприємства.

За даними видання, завезений на ПП «Європацукор» буряк практично весь переробили, частину його транспортували до Радехівського цукрового заводу.

На підприємстві законсервували виробництво. За попередньою інформацією, керівництво заводу обдумує шляхи переходу на тверде паливо, аби здешевити виробництво.


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Теги: цукровий завод, виробництво, Волинь
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