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У Києві автівка провалилась під землю. ФОТО

У Києві автівка провалилась під землю. ФОТО
У Києві внаслідок прориву труби біля станції київського метро «Олімпійська» під землю провалився автомобіль.

Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.

«Наразі встановлено, що стався прорив труби діаметром 400 міліметрів на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі. Внаслідок події на щастя ніхто не постраждав», — повідомили у КМДА.

Крім того, у прес-службі додали, що наразі на місці події знаходяться комунальники, проводять підготовчі роботи для ліквідації наслідків прориву.

«Також зараз комунальники за допомогою екскаватора намагатимуться витягти автомобіль, який провалився після прориву труби. Якщо не вийде, то залучимо кран», — підкреслили у КМДА.
У Києві автівка провалилась під землю. ФОТО
У Києві автівка провалилась під землю. ФОТО

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Теги: ДТП, курйоз, Київ
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