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У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході

У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході
У Луцьку на вулиці Словацького просять встановити вуличне освітлення на пішохідному переході.

Про це на порталі Відкрите місто написала Юлія Луцька.

Вона зазначила, що перехід не освітлюється в темну пору доби.

«В цьому місці стрімкий поворот і водіям обмежений вид на перехожих в повороті, що є ризиком наїзду», – пише лучанка.

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Теги: Луцьк, Словацького, освітлення, перехід
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