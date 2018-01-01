У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході
Сьогодні, 10:35
У Луцьку на вулиці Словацького просять встановити вуличне освітлення на пішохідному переході.
Про це на порталі Відкрите місто написала Юлія Луцька.
Вона зазначила, що перехід не освітлюється в темну пору доби.
«В цьому місці стрімкий поворот і водіям обмежений вид на перехожих в повороті, що є ризиком наїзду», – пише лучанка.
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Про це на порталі Відкрите місто написала Юлія Луцька.
Вона зазначила, що перехід не освітлюється в темну пору доби.
«В цьому місці стрімкий поворот і водіям обмежений вид на перехожих в повороті, що є ризиком наїзду», – пише лучанка.
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