У Луцьку просять встановити освітлення на пішохідному переході





Про це на порталі Юлія Луцька.



Вона зазначила, що перехід не освітлюється в темну пору доби.



«В цьому місці стрімкий поворот і водіям обмежений вид на перехожих в повороті, що є ризиком наїзду», – пише лучанка.

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