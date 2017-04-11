Макс Кідрук презентує нову книжку у Луцьку

Письменникзавершить масштабний тур обласними центрами та маленькими містечками України на фестивалі «Фронтера» у Луцьку.Всеукраїнський тур на підтримку нового роману письменника «Де немає Бога» стартував наприкінці вересня цього року. Фінальна презентація книги відбудеться вже у суботу, 17 листопада о 15:00 у приміщенні Театру ляльок (вул. Кривий Вал, 18), - повідомили організатори.Люди — соціальні істоти. Існування суспільства неможливе без співпраці, розуміння та дотримання справедливості. Та чи існує це все поза соціумом, коли людина опиняється на межі життя та смерті?Доведена до відчаю українка з великою сумою грошей, яка ігнорує дзвінки від чоловіка. Росіянин-пілот, який намагається приборкати аерофобію після загибелі коханки в катастрофі рейсу MH17. Найвідоміший політик Баварії на пікові кар’єри, який ненавидить свою роботу. Гравець американської Національної футбольної ліги, життя якого розвалилося після одного невдалого розіграшу. Таємний папський кардинал, який прямує до країни, де офіційно не існує Католицької церкви... Незнайомці з різними долями. Єдине спільне для них - рейс 341, і він веде до найбільшого випробування у їхньому житті.«Де немає Бога» – спроба збагнути, чи є всередині нас щось таке, що втримує від перетворення на звірів у місці, де не діє мораль, у місці, де немає Бога.Квитки - https://bit.ly/2ACgSGx та в книгарні «Волинської обласної друкарні» (просп. Волі, 27).