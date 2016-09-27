Лише 20% луцьких водіїв пристібаються пасками безпеки, – дослідження

Луцьк посів чотирнадцяте місце у рейтингу українських обласних центрів за кількістю водіїв, що пристібаються пасками безпеки.20% пристебнутих водіїв у Луцьку – такі результати всеукраїнського дослідження, проведеного ГО “Vision Zero” та Центром демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”.На першому місці місто Київ, у якому понад половина водіїв пристібаються. У п’ятірці лідерів також Львів, Житомир, Черкаси та Івано-Франківськ, у самому кінці рейтингу – Кропивницький, Миколаїв та Хмельницький.Загалом, за даними Кампанії, 23% водіїв в Україні користуються ременями безпеки. Дослідження презентували 14 листопада в рамках Тижня безпеки дорожнього руху, який проходить 12-18 листопада в Україні.Дослідження проводилось у жовтні 2018 року в 24 містах України. Спостерігачі працювали на дорогах у 22 обласних центрах, а також у Сєвєродонецьку та Маріуполі. Дослідження охоплює понад 32 тисячі водіїв, що дозволило одержати статистично надійні показники фактичного користування ременями безпеки.Метою дослідження було виявити, яка частина водіїв автомобілів в Україні фактично користуються ременями безпеки і наскільки цей показник змінився за період 18 місяців після проведення першого аналогічного дослідження. Обидва дослідження проводилися за однаковою методологією, відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, – методом спостереження.“У порівнянні з показниками такого ж дослідження минулого року, кількість водіїв, що пристібаються, зросла більш ніж на половину з 15 до 23%, що, на нашу думку, є досить позитивною динамікою. Як і минулого року, лідирує у рейтингу Київ, де понад 50% водіїв пристібаються. Втім, наближаються до столичних показників цього року також Житомир, Черкаси та Львів,” – зазначив керівник дослідження та співзасновник ГО “Vision Zero”Нагадаємо, у 2017 році середній показник рівня користування ременями безпеки водіями в обласних центрах складав 15%. У 2018-му ж шість міст подвоїли свої показники в порівнянні з 2017 роком – це Івано-Франківськ, Чернігів, Рівне, Тернопіль, Херсон і Чернівці“Ми пов’язуємо суттєве зростання користування ременями безпеки у першу чергу з реєстрацією нашого законопроекту про підвищення штрафів та хвилею інформаційних повідомлень у ЗМІ, які він спричинив. Це саме той результат, якого ми прагнули, ініціюючи Кампанію “За безпечні дороги”, дуже сподіваємося, що вже з 2018 року статистика смертності і травматизму почне показувати динаміку скорочення. Особливо якщо законопроект буде ухвалено найближчим часом,” – зауважив директор Центру демократії та верховенства праваДо слова, у вересні 2018 року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №8492, яким передбачається збільшення штрафу за ігнорування пасків безпеки водіями, а також усіма пасажирами в авто від 51 до 850 гривень. 7 листопада профільний комітет схвалив законопроект до другого читання. Ініціатором законопроекту виступив Центр демократії та верховенства права в рамках Кампанії “За безпечні дороги”.