Подарунки в Чорну п’ятницю у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 14:34
До Чорної п'ятниці у ТРЦ «ПортCity» залишилося всього 8 днів! Ви вже готуєтеся до мега покупок? Адже знижки сягатимуть до -70%.
Чорна п'ятниця у ТРЦ «ПортCity» не мине без приємних бонусів та подарунків. Ми підготували для Вас понад 100 сертифікатів від магазинів та закладів на суми від 200 до 1000 грн. Сертифікати отримати дуже просто, приходьте в ТРЦ з 16:00 та вигравайте.
Ми чекаємо Вас 23 листопада у ТРЦ «ПортCity»! Цей чорний-чорний день, у хорошому сенсі, пропустити не можливо!
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Чорна п'ятниця у ТРЦ «ПортCity» не мине без приємних бонусів та подарунків. Ми підготували для Вас понад 100 сертифікатів від магазинів та закладів на суми від 200 до 1000 грн. Сертифікати отримати дуже просто, приходьте в ТРЦ з 16:00 та вигравайте.
Ми чекаємо Вас 23 листопада у ТРЦ «ПортCity»! Цей чорний-чорний день, у хорошому сенсі, пропустити не можливо!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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