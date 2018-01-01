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У селі на Волині жінка отруїлась чадним газом і померла

У селі на Волині жінка отруїлась чадним газом і померла
На Волині від чадного газу постраждали троє людей. На жаль, у лікарні померла одна із постраждалих.

Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

14 листопада о 19:35 до центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик, приводом якого була діабетична кома у 43-річної жінки. О 19:44 фельдшерська бригада ЕМД прибула на місце виклику. На момент прибуття бригади ЕМД до потерпілої також викликали фельдшера місцевого ФАПу.

Оглянувши жінку, медики констатували клінічну смерть і негайно розпочали реанімаційні заходи та раптом вони відчули у себе різке погіршення стану: з’явилася нудота, блювота, головокружіння, тремор ніг. Незважаючи на погане самопочуття, медики продовжували реанімувати жінку, аж раптом син хворої, який знаходився поряд, втратив свідомість – у ту мить стало зрозуміло: у будинку чадний газ!

Оскільки у хаті були ще інші члени родини, аби усіх вивести з приміщення прийшлось кликати на допомогу сусідів. А тим часом із найближчих пунктів базувань виїхали ще дві бригади ЕМД.

Усім потерпілим на місці виклику була надана медична допомога. Двоє потерпілих від госпіталізації відмовились, двох було транспортовано до медичного закладу і госпіталізували у реанімаційне відділення, одна потерпіла, на жаль, померла.

Медики нагадують: чадний газ підступний та смертельно небезпечний, не має запаху, безбарвний – його неможливо відчути. Утворюється він внаслідок неповного згоряння палива в опалюваних приладах.

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Теги: чадний газ, Волинь
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