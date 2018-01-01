У селі на Волині жінка отруїлась чадним газом і померла

На Волині від чадного газу постраждали троє людей. На жаль, у лікарні померла одна із постраждалих.Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.14 листопада о 19:35 до центральної оперативної диспетчерської надійшов виклик, приводом якого була діабетична кома у 43-річної жінки. О 19:44 фельдшерська бригада ЕМД прибула на місце виклику. На момент прибуття бригади ЕМД до потерпілої також викликали фельдшера місцевого ФАПу.Оглянувши жінку, медики констатували клінічну смерть і негайно розпочали реанімаційні заходи та раптом вони відчули у себе різке погіршення стану: з’явилася нудота, блювота, головокружіння, тремор ніг. Незважаючи на погане самопочуття, медики продовжували реанімувати жінку, аж раптом син хворої, який знаходився поряд, втратив свідомість – у ту мить стало зрозуміло: у будинку чадний газ!Оскільки у хаті були ще інші члени родини, аби усіх вивести з приміщення прийшлось кликати на допомогу сусідів. А тим часом із найближчих пунктів базувань виїхали ще дві бригади ЕМД.Усім потерпілим на місці виклику була надана медична допомога. Двоє потерпілих від госпіталізації відмовились, двох було транспортовано до медичного закладу і госпіталізували у реанімаційне відділення, одна потерпіла, на жаль, померла.Медики нагадують: чадний газ підступний та смертельно небезпечний, не має запаху, безбарвний – його неможливо відчути. Утворюється він внаслідок неповного згоряння палива в опалюваних приладах.