У спальному районі міста на Волині знайшли артилерійський снаряд





Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.



Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 артилерійський снаряд калібру 45 мм минулої війни.



Небезпечну знахідку виявили мешканці мікрорайону Шахтарський, що в Нововолинську.



Рятувальники застерігають мешканців краю у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки.



У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мікрорайоні Шахтарський у Нововолинську місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 артилерійський снаряд калібру 45 мм минулої війни.Небезпечну знахідку виявили мешканці мікрорайону Шахтарський, що в Нововолинську.Рятувальники застерігають мешканців краю у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки.У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».

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