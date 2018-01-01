У спальному районі міста на Волині знайшли артилерійський снаряд
Сьогодні, 22:47
У мікрорайоні Шахтарський у Нововолинську місцеві мешканці виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 артилерійський снаряд калібру 45 мм минулої війни.
Небезпечну знахідку виявили мешканці мікрорайону Шахтарський, що в Нововолинську.
Рятувальники застерігають мешканців краю у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки.
У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення управління ДСНС України у Волинській області вилучили та знешкодили 1 артилерійський снаряд калібру 45 мм минулої війни.
Небезпечну знахідку виявили мешканці мікрорайону Шахтарський, що в Нововолинську.
Рятувальники застерігають мешканців краю у жодному разі не чіпати підозрілі знахідки.
У разі виявлення боєприпасів чи іншого підозрілого предмету слід негайно телефонувати до Служби порятунку за номером «101».
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