Цьогоріч у Нововолинську інфрекційними хворобами перехворіло 8 тисяч людей





Про це повідомила у своїй доповіді під час засідання виконкому, 15 листопада завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталія Мариніна, - повідомляє



Проте, найбільш ураженою групою за її словами є діти від 1 до 9 років. Зареєстровано також 17 сімейних вогнищ.



Загалом, як зазначає епідеміолог, з початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей, також відмітила вона.



“Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років», – зазначила доповідач.



Як повідомила Наталія Мариніна, з 1 жовтня 2018 року розпочався епідемічний сезон із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.



«З початку сезону захворіло 1088 осіб, із них 63,8% становлять діти віком 0-17 років. На 45-ому тижні на грип та ГРВІ захворіло 145 жителів міста, показник захворюваності становить 263,2 на 100 тисяч населення, що на 63,6% менше епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності.,»- зазначила епідеміолог.



У 2018 році в Україні зареєстровано 7 випадків захворювань дифтерією. 20 тисяч людей захворіло під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 рр., 696 – померло. Це було спричинено низьким охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації у дорослих».



Медики запевняють, якщо рівень прищепленості в становить 95% то ризик спалаху захворювання в даному навчальному закладі міста мінімальний.



Тому, найефективнішим і найбільш дієвим захистом від інфекційних захворювань є вакцинація. Оскільки вона або попереджає захворювання взагалі, або не допускає тяжкого перебігу хвороби і появи ускладнень внаслідок інфекційних хвороб, запевняє Наталія Мариніна.



Донедавна щеплення вакцинами проти кору закупленими за кошти бюджетні кошти проводилося лише дітям, то тепер запроваджено проведення обов’язкових щеплень проти кору й серед дорослих.



За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція котрих очікується саме цього сезону, в Україні зареєстровані вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Епідемічна ситуація в Нововолинську залишається напруженою. З початку року зареєстрували 90 випадків кору у місті, з них діти до 17 років становлять 77,7%.Про це повідомила у своїй доповіді під час засідання виконкому, 15 листопада завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», - повідомляє нововолинськ.com.ua Проте, найбільш ураженою групою за її словами є діти від 1 до 9 років. Зареєстровано також 17 сімейних вогнищ.Загалом, як зазначає епідеміолог, з початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей, також відмітила вона.“Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років», – зазначила доповідач.Як повідомила Наталія Мариніна, з 1 жовтня 2018 року розпочався епідемічний сезон із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.«З початку сезону захворіло 1088 осіб, із них 63,8% становлять діти віком 0-17 років. На 45-ому тижні на грип та ГРВІ захворіло 145 жителів міста, показник захворюваності становить 263,2 на 100 тисяч населення, що на 63,6% менше епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності.,»- зазначила епідеміолог.У 2018 році в Україні зареєстровано 7 випадків захворювань дифтерією. 20 тисяч людей захворіло під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 рр., 696 – померло. Це було спричинено низьким охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації у дорослих».Медики запевняють, якщо рівень прищепленості в становить 95% то ризик спалаху захворювання в даному навчальному закладі міста мінімальний.Тому, найефективнішим і найбільш дієвим захистом від інфекційних захворювань є вакцинація. Оскільки вона або попереджає захворювання взагалі, або не допускає тяжкого перебігу хвороби і появи ускладнень внаслідок інфекційних хвороб, запевняє Наталія Мариніна.Донедавна щеплення вакцинами проти кору закупленими за кошти бюджетні кошти проводилося лише дітям, то тепер запроваджено проведення обов’язкових щеплень проти кору й серед дорослих.За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція котрих очікується саме цього сезону, в Україні зареєстровані вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.

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