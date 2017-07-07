Цьогоріч у Нововолинську інфрекційними хворобами перехворіло 8 тисяч людей
Сьогодні, 19:13
Епідемічна ситуація в Нововолинську залишається напруженою. З початку року зареєстрували 90 випадків кору у місті, з них діти до 17 років становлять 77,7%.
Про це повідомила у своїй доповіді під час засідання виконкому, 15 листопада завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталія Мариніна, - повідомляє нововолинськ.com.ua.
Проте, найбільш ураженою групою за її словами є діти від 1 до 9 років. Зареєстровано також 17 сімейних вогнищ.
Загалом, як зазначає епідеміолог, з початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей, також відмітила вона.
“Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років», – зазначила доповідач.
Як повідомила Наталія Мариніна, з 1 жовтня 2018 року розпочався епідемічний сезон із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
«З початку сезону захворіло 1088 осіб, із них 63,8% становлять діти віком 0-17 років. На 45-ому тижні на грип та ГРВІ захворіло 145 жителів міста, показник захворюваності становить 263,2 на 100 тисяч населення, що на 63,6% менше епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності.,»- зазначила епідеміолог.
У 2018 році в Україні зареєстровано 7 випадків захворювань дифтерією. 20 тисяч людей захворіло під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 рр., 696 – померло. Це було спричинено низьким охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації у дорослих».
Медики запевняють, якщо рівень прищепленості в становить 95% то ризик спалаху захворювання в даному навчальному закладі міста мінімальний.
Тому, найефективнішим і найбільш дієвим захистом від інфекційних захворювань є вакцинація. Оскільки вона або попереджає захворювання взагалі, або не допускає тяжкого перебігу хвороби і появи ускладнень внаслідок інфекційних хвороб, запевняє Наталія Мариніна.
Донедавна щеплення вакцинами проти кору закупленими за кошти бюджетні кошти проводилося лише дітям, то тепер запроваджено проведення обов’язкових щеплень проти кору й серед дорослих.
За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція котрих очікується саме цього сезону, в Україні зареєстровані вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила у своїй доповіді під час засідання виконкому, 15 листопада завідувач Нововолинського міськрайонного відділу Державної установи «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» Наталія Мариніна, - повідомляє нововолинськ.com.ua.
Проте, найбільш ураженою групою за її словами є діти від 1 до 9 років. Зареєстровано також 17 сімейних вогнищ.
Загалом, як зазначає епідеміолог, з початку року інфекційними хворобами у Нововолинську захворіло майже 8 тисяч осіб, що становить 14,5% населення міста, з них – більше 5700 дітей, також відмітила вона.
“Враховуючи епідемічний сезон, найбільш пріоритетними на даний час інфекційними хворобами є кір, гострі кишкові інфекції, вірусний гепатит А, природно-вогнищеві інфекції. Позитивним є те, що в місті не реєструвались такі захворювання як правець, дифтерія, поліомієліт, тифи, дизентерія. Станом на 14 листопада 2018 року в місті зареєстровано 90 випадків кору, з них майже 78 відсотків – це діти віком до 17 років», – зазначила доповідач.
Як повідомила Наталія Мариніна, з 1 жовтня 2018 року розпочався епідемічний сезон із захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.
«З початку сезону захворіло 1088 осіб, із них 63,8% становлять діти віком 0-17 років. На 45-ому тижні на грип та ГРВІ захворіло 145 жителів міста, показник захворюваності становить 263,2 на 100 тисяч населення, що на 63,6% менше епідемічного порогу. У порівнянні з попереднім тижнем спостерігається зниження захворюваності.,»- зазначила епідеміолог.
У 2018 році в Україні зареєстровано 7 випадків захворювань дифтерією. 20 тисяч людей захворіло під час епідемії дифтерії в Україні 1991-1998 рр., 696 – померло. Це було спричинено низьким охоплення дітей вакцинацією та відсутністю ревакцинації у дорослих».
Медики запевняють, якщо рівень прищепленості в становить 95% то ризик спалаху захворювання в даному навчальному закладі міста мінімальний.
Тому, найефективнішим і найбільш дієвим захистом від інфекційних захворювань є вакцинація. Оскільки вона або попереджає захворювання взагалі, або не допускає тяжкого перебігу хвороби і появи ускладнень внаслідок інфекційних хвороб, запевняє Наталія Мариніна.
Донедавна щеплення вакцинами проти кору закупленими за кошти бюджетні кошти проводилося лише дітям, то тепер запроваджено проведення обов’язкових щеплень проти кору й серед дорослих.
За рекомендацією ВООЗ для забезпечення максимального захисту від вірусів, циркуляція котрих очікується саме цього сезону, в Україні зареєстровані вакцини «Ваксігрип Тетра» (виробник — «Санофі Пастер», Франція) та «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея), обидві якісні та безпечні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
вітає з Днем працівників сільського господарства
Останні новини
«Фантастичні звірі» у кінотеатрі «Multiplex»*
Сьогодні, 19:50
На Волині судитимуть власника незаконної заправки
Сьогодні, 19:35
Цьогоріч у Нововолинську інфрекційними хворобами перехворіло 8 тисяч людей
Сьогодні, 19:13
Як у Луцьку відзначать День Гідності та Свободи
Сьогодні, 19:00
У «Промені» виступить Сергій Бабкін*
Сьогодні, 18:46
Медіа