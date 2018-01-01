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На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини

На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини
На Волинь порушник кордону хотів завезти 670 пачок цигарок.

Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.

У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» під час спільної перевірки автомобіля марки «Мазда» іноземної реєстрації, під керуванням громадянина України прикордонники виявили 670 пачок цигарок 12 різних торгових марок.

Тютюнові вироби він приховав під заднім пасажирським сидінням автомобіля.

Цигарки вилучили та передали працівникам ДФС.

На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини
На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини
На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини


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Теги: кордон, цигарки
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