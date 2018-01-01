На «Устилузі» затримали чоловіка, який запхав цигарки під крісло машини





Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.



У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» під час спільної перевірки автомобіля марки «Мазда» іноземної реєстрації, під керуванням громадянина України прикордонники виявили 670 пачок цигарок 12 різних торгових марок.



Тютюнові вироби він приховав під заднім пасажирським сидінням автомобіля.



Цигарки вилучили та передали працівникам ДФС.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинь порушник кордону хотів завезти 670 пачок цигарок.Про це повідомили у прес-службі Львівського прикордонного загону.У міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг» під час спільної перевірки автомобіля марки «Мазда» іноземної реєстрації, під керуванням громадянина України прикордонники виявили 670 пачок цигарок 12 різних торгових марок.Тютюнові вироби він приховав під заднім пасажирським сидінням автомобіля.Цигарки вилучили та передали працівникам ДФС.

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