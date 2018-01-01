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В Україні оголосили штормове попередження

В Україні оголосили штормове попередження
Упродовж вівторка, 20 листопада, у більшій частині України передбачається суттєве погіршення погодних умов.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.

“Увага! Попередження про погіршення погодних умов по Україні. 20 листопада на півдні та сході країни подекуди пориви вітру 15-20 м/с; вночі у центральних, південних областях та на Донеччині місцями сильний мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах країни подекуди ожеледиця”, — йдеться у штормовому повідомленні.

Також 20 листопада у 13 областях України випав сніг. Складні погодні умови утворились у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Закарпатській, Полтавській, Хмельницькій, Чернівецькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Миколаївській та Одеській областях. Середня висота снігового покриву в областях, де випав сніг, — від 3 до 15 см.

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Теги: погода, прогноз
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