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Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*

Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*
У ТРЦ «ПортCity» пропонують наступний анонс знижок у Чорну п’ятницю. У закладі обіцяють приємно здивувати покупців.

Магазин «Reserved», 1 поверх

23 листопада -20% на весь асортимент товару, 24 та 25 листопада -20% на вибрані групи товарів.

Магазин «House», 1 поверх

23 листопада -20% на весь асортимент товару, 24 та 25 листопада -20% на вибрані групи товарів.

Магазин «Sinsay», 2 поверх

-20% на всю колекцію!

Магазин «Tally Weijl», 1 поверх

Для Вас дарують -40% у Чорну п'ятницю.

Магазин «Cropp», 2 поверх

24 та 25 листопада буде діяти знижка 20% на вибрані моделі курток та взуття (тільки на товари по повній вартості).

Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Ця Чорна п'ятниця запам'ятається Вам на довго!
Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*
Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*
Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*
Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*

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Теги: ПортCity, Луцьк
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