Які знижки пропонує ТРЦ «ПортCity» в Чорну п’ятницю*

У ТРЦ «ПортCity» пропонують наступний анонс знижок у Чорну п’ятницю. У закладі обіцяють приємно здивувати покупців.23 листопада -20% на весь асортимент товару, 24 та 25 листопада -20% на вибрані групи товарів.23 листопада -20% на весь асортимент товару, 24 та 25 листопада -20% на вибрані групи товарів.-20% на всю колекцію!Для Вас дарують -40% у Чорну п'ятницю.24 та 25 листопада буде діяти знижка 20% на вибрані моделі курток та взуття (тільки на товари по повній вартості).Слідкуйте за наступними анонсами знижок від ТРЦ «ПортCity»! Ця Чорна п'ятниця запам'ятається Вам на довго!