«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
Сьогодні, 15:04
Лише три місяці тому стартувало будівництво ЖК «Струмочок» в селі Струмівка біля Луцька.
Нагадаємо, унікальне містечко зводить будівельна компанія «Інвестор», – пише Район.Луцьк.
Як відомо, вже за два роки тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів і ще в липні тут була величезна пустка, а сьогодні її вигляд змінюється на очах.
На фото нижче можна побачити як перші два місяці змінилася ділянка:
- завершують зведення 6 котеджів;
- будують дві секції таунхаусів;
- решту території готують до будівництва інших об'єктів.
До слова, компанія «Інвестор» подбала і про безпеку та комфорт мешканців «Струмочка». Тут буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, а паркомісця вміщатимуть автомобілі мешканців комплексу та їхніх гостей. Також, за задумом забудовника, на території ЖК діятимуть приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека та численні приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Станом на 20 листопада будівельники завершують зведення шести перших котеджів, зокрема, два з них домурували та взялися за покрівлю. Решта в процесі мурування.
На двох перших секціях таунхаусів завершили фундамент та готуються до мурування.
Також почали роботи на третій та четвертій секціях таунхаусів і по трьох котеджах. Наразі вони на етапі фундаменту — встановлюють палі та роблять розвертку.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, унікальне містечко зводить будівельна компанія «Інвестор», – пише Район.Луцьк.
Як відомо, вже за два роки тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів і ще в липні тут була величезна пустка, а сьогодні її вигляд змінюється на очах.
На фото нижче можна побачити як перші два місяці змінилася ділянка:
- завершують зведення 6 котеджів;
- будують дві секції таунхаусів;
- решту території готують до будівництва інших об'єктів.
До слова, компанія «Інвестор» подбала і про безпеку та комфорт мешканців «Струмочка». Тут буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, а паркомісця вміщатимуть автомобілі мешканців комплексу та їхніх гостей. Також, за задумом забудовника, на території ЖК діятимуть приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека та численні приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Станом на 20 листопада будівельники завершують зведення шести перших котеджів, зокрема, два з них домурували та взялися за покрівлю. Решта в процесі мурування.
На двох перших секціях таунхаусів завершили фундамент та готуються до мурування.
Також почали роботи на третій та четвертій секціях таунхаусів і по трьох котеджах. Наразі вони на етапі фундаменту — встановлюють палі та роблять розвертку.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»
Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:
096 030 20 10
або ж за адресою:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Сайт: www.investor.lutsk.ua
Facebook: facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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