«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*





Нагадаємо, унікальне містечко зводить будівельна компанія



Як відомо, вже за два роки тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів і ще в липні тут була величезна пустка, а сьогодні її вигляд змінюється на очах.



На фото нижче можна побачити як перші два місяці змінилася ділянка:



- завершують зведення 6 котеджів;

- будують дві секції таунхаусів;

- решту території готують до будівництва інших об'єктів.



До слова, компанія «Інвестор» подбала і про безпеку та комфорт мешканців «Струмочка». Тут буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, а паркомісця вміщатимуть автомобілі мешканців комплексу та їхніх гостей. Також, за задумом забудовника, на території ЖК діятимуть приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека та численні приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.



Станом на 20 листопада будівельники завершують зведення шести перших котеджів, зокрема, два з них домурували та взялися за покрівлю. Решта в процесі мурування.



На двох перших секціях таунхаусів завершили фундамент та готуються до мурування.



Також почали роботи на третій та четвертій секціях таунхаусів і по трьох котеджах. Наразі вони на етапі фундаменту — встановлюють палі та роблять розвертку.



ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»



Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лише три місяці тому стартувало будівництво ЖК «Струмочок» в селі Струмівка біля Луцька.Нагадаємо, унікальне містечко зводить будівельна компанія «Інвестор» , – пише Район.Луцьк Як відомо, вже за два роки тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів і ще в липні тут була величезна пустка, а сьогодні її вигляд змінюється на очах.На фото нижче можна побачити як перші два місяці змінилася ділянка:- завершують зведення 6 котеджів;- будують дві секції таунхаусів;- решту території готують до будівництва інших об'єктів.До слова, компанія «Інвестор» подбала і про безпеку та комфорт мешканців «Струмочка». Тут буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, а паркомісця вміщатимуть автомобілі мешканців комплексу та їхніх гостей. Також, за задумом забудовника, на території ЖК діятимуть приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека та численні приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.Станом на 20 листопада будівельники завершують зведення шести перших котеджів, зокрема, два з них домурували та взялися за покрівлю. Решта в процесі мурування.На двох перших секціях таунхаусів завершили фундамент та готуються до мурування.Також почали роботи на третій та четвертій секціях таунхаусів і по трьох котеджах. Наразі вони на етапі фундаменту — встановлюють палі та роблять розвертку.

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