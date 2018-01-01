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«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*

«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
Лише три місяці тому стартувало будівництво ЖК «Струмочок» в селі Струмівка біля Луцька.

Нагадаємо, унікальне містечко зводить будівельна компанія «Інвестор», – пише Район.Луцьк.

Як відомо, вже за два роки тут постануть 24 таунхауси та 9 котеджів, а також на території комплексу будуть багатоквартирні будинки на близько 140 осель. Одна з «родзинок» «Струмочка» — великий сквер зі спортивним комплексом, що поєднає дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

Площа території житлового комплексу становить понад 7 гектарів і ще в липні тут була величезна пустка, а сьогодні її вигляд змінюється на очах.
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*

На фото нижче можна побачити як перші два місяці змінилася ділянка:

- завершують зведення 6 котеджів;
- будують дві секції таунхаусів;
- решту території готують до будівництва інших об'єктів.
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*

До слова, компанія «Інвестор» подбала і про безпеку та комфорт мешканців «Струмочка». Тут буде закрита територія під охороною та відеонаглядом, а паркомісця вміщатимуть автомобілі мешканців комплексу та їхніх гостей. Також, за задумом забудовника, на території ЖК діятимуть приватний дитячий садок, затишна кав’ярня, магазин, аптека та численні приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.

Станом на 20 листопада будівельники завершують зведення шести перших котеджів, зокрема, два з них домурували та взялися за покрівлю. Решта в процесі мурування.

На двох перших секціях таунхаусів завершили фундамент та готуються до мурування.

Також почали роботи на третій та четвертій секціях таунхаусів і по трьох котеджах. Наразі вони на етапі фундаменту — встановлюють палі та роблять розвертку.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ АПАРТАМЕНТІВ ЖК «СТРУМОЧОК»

Щоб дізнатися умови придбання житла в «Струмочку», звертайтесь у відділ продажів за телефоном:

096 030 20 10

або ж за адресою:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: facebook.com/investorlutsk

Instagram: bud.investor

«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*
«Інвестор» перетворює пустир під Луцьком на унікальний житловий комплекс. ФОТО*

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Теги: Інвестор
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