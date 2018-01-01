Волинські лісівники та студенти утеплювали сад. ФОТО





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Лісівники та студенти-біологи на чолі із своїм наставником, професором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Михайлом Шевчуком, отримали змогу поєднати практику та лекцію: разом захищали стовбури сіткою із дрібним осередком та проводили обрізку фруктових дерев.



Керівник-координатор Центру Валентина Юхимчук розповідає, що акцію запланували завчасно. І от тепер – із настанням холодів – провели відповідні роботи.



«Сьогодні до нас приїхали студенти-біологи. І не просто біологи, а майбутні лісівники, спеціалісти з лісового та садово-паркового господарства на чолі з Михайлом Шевчуком. Він, крім того, що фаховий біолог та садівник, також є членом Наукової ради при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.



На останньому засіданні, коли проговорювались плани на майбутнє, науковці домовились про допомогу Лісівничому молодіжному центру з підготовкою саду. Добре від того всім: ми отримаємо фахову допомогу, а вони – практичні заняття. Студенти часті гості на різних наших заходах – від засідань Наукової ради до подій соціального спрямування. Тісно співпрацюємо із студентською радою біологічного факультету. А на роботу по догляду за садом в цьому році ми залучили їх уперше.



Загалом школи-студії Лісівничого молодіжного центру та сад є своєрідними лабораторіями під відкритим небом. І кому, як не майбутнім садоводам і лісівникам у цьому саду працювати, – зазначає Валентина Юхимчук.



І практичну, і консультаційну допомогу надавали безпосередньо головний лісничий ДП «Ківерцівське ЛГ» Андрій Зінич та лісничий Воротнівського лісництва Юрій Курчик.



Варто зазначити, що важливою частиною догляду за садом є осіння обрізка дерев. Вона необхідна для прорідження зайвих гілочок, що встигли у великий кількості вирости за теплий період року і заважають росту пагонів. Без осінньої обрізки дерев сад перестане приносити плоди та виглядатиме неохайним.



Не менш серйозна процедура – захист фруктових дерев від гризунів, зайців та мишей, які зимою радо ласують корою, лишаючи стовбур оголеним та надчутливим до морозу.



Не відриваючись від роботи ні на мить, Михайло Шевчук ділиться безцінним досвідом:



«Якщо говорити за врожай, то він формується, власне, з осені. А якщо ще точніше – в літній період. Тому обрізка саду, підготовка його до зими і плодоношення відбувається протягом року. У вегетаційний період ми проводимо так звані «зелені операції», які спрямовані на укорочення та утримання плодових квіток, а ось зараз, в осінній період, в основному – відбувається підготовка плодових дерев до зими. Це, перш за все, захист від мишовидних гризунів та зайців, які завдають в наших умовах значної шкоди, можуть знищити до 30% висаджених дерев, особливо в молодому віці.



Далі – побілка дерев, штабма дерев, яка в принципі і забезпечує у весняний період активний ріст, а при морозі та відлизі запобігає розтріскуванню кори. А саме тут, в даний час ми захищаємо стовбури від зайців і проводимо обрізку дерев з метою надання їм певної форми, видалення зайвих та пошкоджених гілок. А з розрахунку на наступний рік – закладку плодових бруньок.



Михайло Шевчук зазначає, що така робота дуже корисна для студентів. Адже, як відомо, наука без практики є мертвою.



Довідково:



Сад, що на території Лісівничого молодіжного центру, поряд із пасікою, є дуже молодим – йому лише два роки. Створений він на місці старого фруктового саду. Лісівники постійно доглядають його та підсаджують нові дерева – їх уже більше ніж 500. Це яблуні, груші, черешні, сливи.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На базі Воротнівського лісництва ДП «Ківерцівське ЛГ» лісівники та студенти-біологи готували сад до зимового періоду.Про це пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.Лісівники та студенти-біологи на чолі із своїм наставником, професором Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, отримали змогу поєднати практику та лекцію: разом захищали стовбури сіткою із дрібним осередком та проводили обрізку фруктових дерев.Керівник-координатор Центрурозповідає, що акцію запланували завчасно. І от тепер – із настанням холодів – провели відповідні роботи.«Сьогодні до нас приїхали студенти-біологи. І не просто біологи, а майбутні лісівники, спеціалісти з лісового та садово-паркового господарства на чолі з Михайлом Шевчуком. Він, крім того, що фаховий біолог та садівник, також є членом Наукової ради при Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.На останньому засіданні, коли проговорювались плани на майбутнє, науковці домовились про допомогу Лісівничому молодіжному центру з підготовкою саду. Добре від того всім: ми отримаємо фахову допомогу, а вони – практичні заняття. Студенти часті гості на різних наших заходах – від засідань Наукової ради до подій соціального спрямування. Тісно співпрацюємо із студентською радою біологічного факультету. А на роботу по догляду за садом в цьому році ми залучили їх уперше.Загалом школи-студії Лісівничого молодіжного центру та сад є своєрідними лабораторіями під відкритим небом. І кому, як не майбутнім садоводам і лісівникам у цьому саду працювати, – зазначає Валентина Юхимчук.І практичну, і консультаційну допомогу надавали безпосередньо головний лісничий ДП «Ківерцівське ЛГ»та лісничий Воротнівського лісництваВарто зазначити, що важливою частиною догляду за садом є осіння обрізка дерев. Вона необхідна для прорідження зайвих гілочок, що встигли у великий кількості вирости за теплий період року і заважають росту пагонів. Без осінньої обрізки дерев сад перестане приносити плоди та виглядатиме неохайним.Не менш серйозна процедура – захист фруктових дерев від гризунів, зайців та мишей, які зимою радо ласують корою, лишаючи стовбур оголеним та надчутливим до морозу.Не відриваючись від роботи ні на мить, Михайло Шевчук ділиться безцінним досвідом:«Якщо говорити за врожай, то він формується, власне, з осені. А якщо ще точніше – в літній період. Тому обрізка саду, підготовка його до зими і плодоношення відбувається протягом року. У вегетаційний період ми проводимо так звані «зелені операції», які спрямовані на укорочення та утримання плодових квіток, а ось зараз, в осінній період, в основному – відбувається підготовка плодових дерев до зими. Це, перш за все, захист від мишовидних гризунів та зайців, які завдають в наших умовах значної шкоди, можуть знищити до 30% висаджених дерев, особливо в молодому віці.Далі – побілка дерев, штабма дерев, яка в принципі і забезпечує у весняний період активний ріст, а при морозі та відлизі запобігає розтріскуванню кори. А саме тут, в даний час ми захищаємо стовбури від зайців і проводимо обрізку дерев з метою надання їм певної форми, видалення зайвих та пошкоджених гілок. А з розрахунку на наступний рік – закладку плодових бруньок.Михайло Шевчук зазначає, що така робота дуже корисна для студентів. Адже, як відомо, наука без практики є мертвою.

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