Пожежа на Волині залишила сім'ю без даху над головою
Сьогодні, 19:17
У селі Полапи Любомльського району горів житловий будинок.
Інцидент трапилася у суботу, 24 листопада, о 15:15, - повідомляє Район.Любомль.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
«Вогнем знищено дах, перекриття, стелю, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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Інцидент трапилася у суботу, 24 листопада, о 15:15, - повідомляє Район.Любомль.
Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.
«Вогнем знищено дах, перекриття, стелю, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.
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