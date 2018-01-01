Пожежа на Волині залишила сім'ю без даху над головою





Інцидент трапилася у суботу, 24 листопада, о 15:15, - повідомляє



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



«Вогнем знищено дах, перекриття, стелю, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Полапи Любомльського району горів житловий будинок.Інцидент трапилася у суботу, 24 листопада, о 15:15, - повідомляє Район.Любомль. Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.«Вогнем знищено дах, перекриття, стелю, меблі, побутову техніку, речі домашнього вжитку, – повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту

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