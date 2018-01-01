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Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО

Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО
Волонтери побудували для КП «Ласка» п'ять будок.

Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.

«Хочемо похвастатись фото чудових будок, які зробили волонтери у суботу.

Зробимо дах - і у собак будуть нові апартаменти», – запевнили у дописі.
Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО

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Теги: будка, Луцьк, Волинь, «Ласка»
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