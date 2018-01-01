Луцька «Ласка» похвалилася новими будками для собак. ФОТО





Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.



«Хочемо похвастатись фото чудових будок, які зробили волонтери у суботу.



Зробимо дах - і у собак будуть нові апартаменти», – запевнили у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтери побудували для КП «Ласка» п'ять будок.Про це йдеться на сторінці комунального підприємства у Facebook.«Хочемо похвастатись фото чудових будок, які зробили волонтери у суботу.Зробимо дах - і у собак будуть нові апартаменти», – запевнили у дописі.

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