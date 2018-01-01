Верховна Рада проголосувала за воєнний стан





Про це йшлося під час прямої трансляції на 5 каналі.



Після виступу Президента Петра Порошенка голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив на голосування проект Закону про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану.



За проголосували 276 депутатів.



Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій



Напередодні голова РНБО Олександр Турчинов під час воєнного кабінету РНБО висловив пропозицію

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.Про це йшлося під час прямої трансляції на 5 каналі.Після виступу Президента Петра Порошенка голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив на голосування проект Закону про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану.За проголосували 276 депутатів.Нагадаємо, голова Верховної Ради скликав позачергове засідання парламенту 26 листопада.Напередодні голова РНБОпід час воєнного кабінету РНБО висловив пропозицію ввести в Україні воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі . Порошенко підтримав пропозицію і підписав відповідний указ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію