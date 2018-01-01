Верховна Рада проголосувала за воєнний стан
Сьогодні, 21:35
Верховна Рада проголосувала за запровадження в Україні воєнного стану на 30 днів.
Про це йшлося під час прямої трансляції на 5 каналі.
Після виступу Президента Петра Порошенка голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив на голосування проект Закону про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану.
За проголосували 276 депутатів.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту 26 листопада.
Напередодні голова РНБО Олександр Турчинов під час воєнного кабінету РНБО висловив пропозицію ввести в Україні воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі. Порошенко підтримав пропозицію і підписав відповідний указ.
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Про це йшлося під час прямої трансляції на 5 каналі.
Після виступу Президента Петра Порошенка голова Верховної Ради Андрій Парубій поставив на голосування проект Закону про затвердження Указу Президента України про введення воєнного стану.
За проголосували 276 депутатів.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій скликав позачергове засідання парламенту 26 листопада.
Напередодні голова РНБО Олександр Турчинов під час воєнного кабінету РНБО висловив пропозицію ввести в Україні воєнний стан через агресію Росії в Азовському морі. Порошенко підтримав пропозицію і підписав відповідний указ.
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