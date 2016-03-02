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На Волині невідомий обікрав 93-річну жінку

На Волині невідомий обікрав 93-річну жінку
У селі Новостав Горохівського району невідомий вкрав у пенсіонерки 600 гривень.

Про це пише Волинь Нова.

Гроші старенька начебто поклала в сервант.

Від злодійських рук потерпів і 58-річний житель села Мислинь того ж району. Чоловік пішов до сусіда, залишивши незамкненими двері в своїй хаті.

Такою необачністю скористався крадій. Із помешкання злочинець виніс 10 кілограмів лущених горіхів. Сума завданих збитків – 1000 гривень.

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Теги: крадіжка, пенсіонерка, Волинь
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