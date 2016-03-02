На Волині невідомий обікрав 93-річну жінку





Про це пише



Гроші старенька начебто поклала в сервант.



Від злодійських рук потерпів і 58-річний житель села Мислинь того ж району. Чоловік пішов до сусіда, залишивши незамкненими двері в своїй хаті.



Такою необачністю скористався крадій. Із помешкання злочинець виніс 10 кілограмів лущених горіхів. Сума завданих збитків – 1000 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Новостав Горохівського району невідомий вкрав у пенсіонерки 600 гривень.Про це пише Волинь Нова Гроші старенька начебто поклала в сервант.Від злодійських рук потерпів і 58-річний житель села Мислинь того ж району. Чоловік пішов до сусіда, залишивши незамкненими двері в своїй хаті.Такою необачністю скористався крадій. Із помешкання злочинець виніс 10 кілограмів лущених горіхів. Сума завданих збитків – 1000 гривень.

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