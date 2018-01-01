У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані влаштували виставку техніки, яку за недавній період придбали для різноманітних структурних підрозділів та оперативних служб області.Таку виставку, на якій представили декілька десятків одиниць техніки, організували 29 листопада під час засідання Ради регіонального розвитку.Пропонуємо переглянути, які саме машини представили на виставці.Придбаний Боратинською сільською ОТГ Луцького районуПотужність: 81.к.с (59,6 кВт)Придбаний Боратинською сільською радою ОТГ Луцького районуОб’єм: 18,5 м3Обладнання у відповідності до всіх вимог, які існують до шкільного транспорту в Україні. Автобуси пофарбовані у жовтий колір із написами «Шкільний автобус» з боків, на них встановлені розпізнавальні знаки «Діти».Загальна пасажировмісткість: не менше 29 посадочних місцьЗ 2014 до 2018 року придбали 69 шкільних автобусів на загальну суму 113 955,5 тис. грн, у тому числі з державного бюджету – 67 313,1 тис. грн, з місцевого – 46 642 тис. грн. Підвезення забезпечено для 3 498 здобувачів освіти із 414 населених пунктів України.Комплектація автомобіля швидкої допомоги:- Основні ноші / ноші – каталки;- Приймальний пристрій для нош;- Вакуумний матрац;- Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить;- Простирадло для перенесення або транспортування;- Довга спинна дошка з пристроєм іммобілізації голови та ременями безпеки для дорослих;- Пристрій іммобілізації ;- Шийний та верхньоспинний пристрій іммобілізації (шийно – комірцевий набір);- Шийний та верхньоспинний пристрій для розширеної іммобілізації;- Пристрій для нагрівання розчинів для вливання;- Кріплення для інфузійної системи;- Дефібрилятор з ритмом та записувачем показників пацієнта;- Апарат штучної вентиляції легень, що необхідний для надання екстренної медичної допомоги під час транспортування;- Пристрій для вливання дозованого об’му;- Ноші з нетканного матеріалу;- Сумка – термоконтейнерАвтоцистерна пожежна АЦ - 4 – 60 (5309) – 505М відноситься до основної пожежної техніки загального призначення і призначена для доставки до місця пожежі особового складу, вогнегасячих речовин, спеціального обладнання та служить для гасіння пожеж водою та повітряно – механічною піною.У Волинській області офіційно створили 103 підрозділи МПО. Штат пожежної техніки місцевих пожежно – рятувальних підрозділів складає 116 одиниць, чисельність особового складу – 311 осіб. В середньому за добув області здійснюється 25 виїздів для реагування на різного роду надзвичайні події.В 2018 році волинські пожежники отримали 8 нових автоцистерн АЦ - 4 – 60 (5309) – 515М на базі автомобіля МАЗ (350905), піротехнічний автомобіль Mitsubishi LS 200 та аварійно – рятувальний автомобіль АРА – М на базі автомобіля Volkswagen Coddy.Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу призначена для оперативної доставки рятувальників, спеціального обладнання до місця виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, ДТП, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих, рятування людей, надання їм першої невідкладної допомоги, зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.Квадроцикл розрахований на експлуатацію в різних кліматичних умовахАвтомобіль призначений для перевезення пасажирів та вантажів всіма видами доріг та місцевості і розрахований на експлуатацію в різних кліматичних умовах.Комплекс призначений для використання в складі рухомого поста контролю та дистанційного виявлення радіоактивних (ядерних) матеріалів.У грудні 2017 року управління Укртрансбезпеки у Волинській області отримало 3 нові габаритно-вагові комплекси.З початку 2018 року перевірили 4601 транспортний засіб, склали 402 акти, за результатами розгляду яких винесли 260 приписів про порушення вимог транспортного законодавства та 253 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів на суму 367 тис. грн, нарахували плати за проїзд автомобільними дорогами на суму понад 180 тис. євро, сплатили до держбюджету коштів на суму 1 млн. 981 тис. грн.