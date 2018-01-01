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У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані влаштували виставку техніки, яку за недавній період придбали для різноманітних структурних підрозділів та оперативних служб області.

Таку виставку, на якій представили декілька десятків одиниць техніки, організували 29 листопада під час засідання Ради регіонального розвитку.

Пропонуємо переглянути, які саме машини представили на виставці.

Трактор МТЗ – 82.1 «Беларус» з причіпом
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Придбаний Боратинською сільською ОТГ Луцького району
Потужність: 81.к.с (59,6 кВт)
Вартість трактора – 498 тис.грн, причіпа -150 тис.грн


Сміттєвоз МАЗ 53 – 40 С2
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Придбаний Боратинською сільською радою ОТГ Луцького району
Об’єм: 18,5 м3
Вартість: 2млн. 698 тис.грн


Автобус спеціалізовний для перевезення школярів
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Обладнання у відповідності до всіх вимог, які існують до шкільного транспорту в Україні. Автобуси пофарбовані у жовтий колір із написами «Шкільний автобус» з боків, на них встановлені розпізнавальні знаки «Діти».

Загальна пасажировмісткість: не менше 29 посадочних місць
Вартість: 1 848 тис.грн
З 2014 до 2018 року придбали 69 шкільних автобусів на загальну суму 113 955,5 тис. грн, у тому числі з державного бюджету – 67 313,1 тис. грн, з місцевого – 46 642 тис. грн. Підвезення забезпечено для 3 498 здобувачів освіти із 414 населених пунктів України.


Спеціалізований автомобіль швидкої медичної допомоги
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Комплектація автомобіля швидкої допомоги:
- Основні ноші / ноші – каталки;
- Приймальний пристрій для нош;
- Вакуумний матрац;
- Пристрій для перенесення пацієнта, що сидить;
- Простирадло для перенесення або транспортування;
- Довга спинна дошка з пристроєм іммобілізації голови та ременями безпеки для дорослих;
- Пристрій іммобілізації ;
- Шийний та верхньоспинний пристрій іммобілізації (шийно – комірцевий набір);
- Шийний та верхньоспинний пристрій для розширеної іммобілізації;
- Пристрій для нагрівання розчинів для вливання;
- Кріплення для інфузійної системи;
- Дефібрилятор з ритмом та записувачем показників пацієнта;
- Апарат штучної вентиляції легень, що необхідний для надання екстренної медичної допомоги під час транспортування;
- Пристрій для вливання дозованого об’му;
- Ноші з нетканного матеріалу;
- Сумка – термоконтейнер
Вартість: 2 997 999, 83 грн


АЦ - 4 – 60 (5309) – 505М
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Автоцистерна пожежна АЦ - 4 – 60 (5309) – 505М відноситься до основної пожежної техніки загального призначення і призначена для доставки до місця пожежі особового складу, вогнегасячих речовин, спеціального обладнання та служить для гасіння пожеж водою та повітряно – механічною піною.

У Волинській області офіційно створили 103 підрозділи МПО. Штат пожежної техніки місцевих пожежно – рятувальних підрозділів складає 116 одиниць, чисельність особового складу – 311 осіб. В середньому за добув області здійснюється 25 виїздів для реагування на різного роду надзвичайні події.

В 2018 році волинські пожежники отримали 8 нових автоцистерн АЦ - 4 – 60 (5309) – 515М на базі автомобіля МАЗ (350905), піротехнічний автомобіль Mitsubishi LS 200 та аварійно – рятувальний автомобіль АРА – М на базі автомобіля Volkswagen Coddy.


Автомобіль САРМ–Л (Vokswagen Caddy)
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Спеціальна аварійно-рятувальна машина легкого типу призначена для оперативної доставки рятувальників, спеціального обладнання до місця виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, ДТП, виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, заходів щодо пошуку постраждалих, рятування людей, надання їм першої невідкладної допомоги, зв’язку та оповіщення під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Вартість – 2 471 888, 23 грн


MITSUBISHI L 200 (спеціальний піротехнійчний)
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Вартість – 770 909, 69 грн

Квадроцикл (Gutlender)
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Квадроцикл розрахований на експлуатацію в різних кліматичних умовах

Патрульний автомобіль (Renault Duster)
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Автомобіль призначений для перевезення пасажирів та вантажів всіма видами доріг та місцевості і розрахований на експлуатацію в різних кліматичних умовах.

Спеціальний автомобіль (VW KRAFTER)
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Комплекс призначений для використання в складі рухомого поста контролю та дистанційного виявлення радіоактивних (ядерних) матеріалів.

Габаритно-ваговий комплекс
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

У грудні 2017 року управління Укртрансбезпеки у Волинській області отримало 3 нові габаритно-вагові комплекси.

З початку 2018 року перевірили 4601 транспортний засіб, склали 402 акти, за результатами розгляду яких винесли 260 приписів про порушення вимог транспортного законодавства та 253 постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів на суму 367 тис. грн, нарахували плати за проїзд автомобільними дорогами на суму понад 180 тис. євро, сплатили до держбюджету коштів на суму 1 млн. 981 тис. грн.
Вартість комплексу: 1,4 млн. грн

Спеціалізований транспортний засіб «Ветеринарна допомога»
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО

Транпортний засіб обладнаний такими одиницями:
- Переносний холодильник для перевезення перепаратів та крові;
- Термосумка для перевезення термостійких медичних препаратів та вакцин з холодоелементами;
- Сумка для ветеринарно-лікарських засобів, необхідних для надання невідкладної допомоги тваринам;
- Сумка з набором інструментів та лаболаторно-діагностичних приладів, необхідних для розтину тварин, взяття матеріалу для проведення лаболаторно-діагностичних досліджень
Вартість: 362 188 грн

У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО
У центрі Луцька – виставка машин. ФОТО


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Теги: Луцьк, Рара регіонального розвитку, виставка, вибір редактора
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