У Луцькраді не пустили Юлію Вусенко в бюджетну комісію
Сьогодні, 19:10
Депутат Юлія Вусенко виявила бажання увійти в одну з комісій Луцької міськради.
Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Юлія Вусенко повідомила, що хоче працювати у постійній комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Я хочу працювати у цій комісії. Тим паче, що будуть розглядати бюджет на 2019 рік», - зауважила вона. Обраниця громади додала, що раніше не брала участі у роботі жодної з комісій, адже тривали судові засідання щодо її роботи на посаді секретаря ради.
Спочатку обранці громади проголосували «за» включення Вусенко у комісію.
Однак згодом такі ж пропозиції озвучили депутати Юрій Безпятко та Олександр Лазука. У підсумку, Ігор Поліщук запропонував не підтримувати жодну ж них. Це підтримала депутатська більшість.
Ситуацію Вусенко прокоментувала Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Розуміючи, що судова справа про поновлення знову заходить в першу інстанцію, тому затягнеться ще на тривалий час, я, як депутат, внесла пропозицію про входження до бюджетної комісії ради. Проте, більшість не проголосувала за таку пропозицію і вона пройшла лише з другого разу після мого виступу з проханням про підтримку. Це не є дивним, адже в такому форматі комісія буде дієвою і прийматиме контрольовані рішення лише за умови присутності всіх членів комісії, до яких, до речі, доєднався ще один представник "Укропу" , який зробив це також з голосу відразу після моєї заяви про намір працювати саме у цій комісії", - розповіла депутат.
Утім, за її словами, найцікавішим був фінал голосування.
"За вказівкою Поліщука проект рішення не набрав голосів більшості і переформатування комісій ради не було затверджено. Така поведінка ще раз довела несамостійність сформованої більшості, а також не спроможність входити у діалог зі своїми політичними опонентами у професійній площині. Усі заклики про обов’язковість роботи депутатів у постійних депутатських комісіях ради виявилися простим гонінням за черговою «сенсацією» для маніпулювання думкою громади, а неможливість приймати реальні рішення - підтвердили спроможність роботи більшості лише після погодження людей з «директорії», - резюмувала Вусенко.
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Про це йшлося у четвер, 29 листопада, під час сесії Луцькради.
Юлія Вусенко повідомила, що хоче працювати у постійній комісії міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів.
«Я хочу працювати у цій комісії. Тим паче, що будуть розглядати бюджет на 2019 рік», - зауважила вона. Обраниця громади додала, що раніше не брала участі у роботі жодної з комісій, адже тривали судові засідання щодо її роботи на посаді секретаря ради.
Спочатку обранці громади проголосували «за» включення Вусенко у комісію.
Однак згодом такі ж пропозиції озвучили депутати Юрій Безпятко та Олександр Лазука. У підсумку, Ігор Поліщук запропонував не підтримувати жодну ж них. Це підтримала депутатська більшість.
Ситуацію Вусенко прокоментувала Інформаційному агентству ВолиньPost.
"Розуміючи, що судова справа про поновлення знову заходить в першу інстанцію, тому затягнеться ще на тривалий час, я, як депутат, внесла пропозицію про входження до бюджетної комісії ради. Проте, більшість не проголосувала за таку пропозицію і вона пройшла лише з другого разу після мого виступу з проханням про підтримку. Це не є дивним, адже в такому форматі комісія буде дієвою і прийматиме контрольовані рішення лише за умови присутності всіх членів комісії, до яких, до речі, доєднався ще один представник "Укропу" , який зробив це також з голосу відразу після моєї заяви про намір працювати саме у цій комісії", - розповіла депутат.
Утім, за її словами, найцікавішим був фінал голосування.
"За вказівкою Поліщука проект рішення не набрав голосів більшості і переформатування комісій ради не було затверджено. Така поведінка ще раз довела несамостійність сформованої більшості, а також не спроможність входити у діалог зі своїми політичними опонентами у професійній площині. Усі заклики про обов’язковість роботи депутатів у постійних депутатських комісіях ради виявилися простим гонінням за черговою «сенсацією» для маніпулювання думкою громади, а неможливість приймати реальні рішення - підтвердили спроможність роботи більшості лише після погодження людей з «директорії», - резюмувала Вусенко.
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Коментарі 1
Нажаль, менталітет(спосіб мислення) Гомосовєтікусів залишився у Вільній Україні
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