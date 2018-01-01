Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 грудня





У суботу і в неділю у Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається.



У суботу в Луцьку можливий невеликий сніг.



Температура повітря вночі: від -10 до -7 градусів, удень до -5…+1.



Вітер південний, південно-східний, південно-західний і східний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,

місцями – дощ зі снігом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю у Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається.У суботу в Луцьку можливий невеликий сніг.Температура повітря вночі: від -10 до -7 градусів, удень до -5…+1.Вітер південний, південно-східний, південно-західний і східний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,місцями – дощ зі снігом.

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