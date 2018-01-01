Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 грудня
Сьогодні, 20:00
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.
У суботу і в неділю у Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається.
У суботу в Луцьку можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі: від -10 до -7 градусів, удень до -5…+1.
Вітер південний, південно-східний, південно-західний і східний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,
місцями – дощ зі снігом.
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У суботу і в неділю у Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається.
У суботу в Луцьку можливий невеликий сніг.
Температура повітря вночі: від -10 до -7 градусів, удень до -5…+1.
Вітер південний, південно-східний, південно-західний і східний, 1-5 м/с.
На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,
місцями – дощ зі снігом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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