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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 1 і 2 грудня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю у Світязі, Любешеві, Володимирі-Волинському, Маневичах, Ковелі опадів не передбачається.

У суботу в Луцьку можливий невеликий сніг.

Температура повітря вночі: від -10 до -7 градусів, удень до -5…+1.

Вітер південний, південно-східний, південно-західний і східний, 1-5 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями,
місцями – дощ зі снігом.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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