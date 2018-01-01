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Ковельським освітянам збільшать надбавки за престижність

Ковельським освітянам збільшать надбавки за престижність
У Ковелі хочуть збільшити виплату працівникам навчальних закладів за престижність.

Начальниця фінансового управління Ковельського міськвиконкому Валентина Романчук під час презентації бюджету міста на 2019 рік повідомила, що в наступному році передбачено удвічі збільшити виплату освітянам навчальних закладів за престижність, - пише Про Ковель.

Нині розмір цієї надбавки становить 5 відсотків. Також зростуть й посадові оклади, які нараховуються за єдиною тарифною сіткою.

Начальник управління освіти Віктор Бичковський каже, що в грудні нинішнього року педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів до своїх зарплат ще отримають винагороди в межах трьох тисяч гривень, а обслуговуючий персонал – премії (по тисячі гривень).

Варто додати, що працівники шкільних навчальних закладів фінансуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, а педагогічні працівники усіх інших закладів, у тому числі й дошкільних, - з ковельської казни.

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Теги: освіта, гроші, зарплата, Ковель
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