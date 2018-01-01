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Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці

Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
У Нововолинську чоловік викрав із під'їзду велосипед. Його засудили до трьох місяців арешту.

Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 27 листопада, – пише БУГ.

Злочинець у 2013 році вже був судимий за крадіжку та отримав покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, відсидів та 11 липня 2017 року був звільнений. Та маючи не погашену судимість знову вчинив крадіжку.

20 серпня близько 23:00 чоловік таємно викрав із під’їзду велосипед спортивного типу «ВМХ», марки «AVIGO». Його ринкова вартість, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи, становить 2500 гривень.

Свою вину злодій визнав. Потерпілий у підготовчому судовому засіданні пояснив, що шкода йому відшкодована у повному обсязі, просив затвердити угоду про примирення, укладену між ним та обвинуваченим.

Суд затвердив угоду та призначив покарання у виді арешту на строк три місяці.

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Теги: крадіжка, Волинь, Нововолинськ, суд
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