Волинян, який вкрав велосипед, «відсидить» три місяці
Сьогодні, 18:29
У Нововолинську чоловік викрав із під'їзду велосипед. Його засудили до трьох місяців арешту.
Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 27 листопада, – пише БУГ.
Злочинець у 2013 році вже був судимий за крадіжку та отримав покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, відсидів та 11 липня 2017 року був звільнений. Та маючи не погашену судимість знову вчинив крадіжку.
20 серпня близько 23:00 чоловік таємно викрав із під’їзду велосипед спортивного типу «ВМХ», марки «AVIGO». Його ринкова вартість, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи, становить 2500 гривень.
Свою вину злодій визнав. Потерпілий у підготовчому судовому засіданні пояснив, що шкода йому відшкодована у повному обсязі, просив затвердити угоду про примирення, укладену між ним та обвинуваченим.
Суд затвердив угоду та призначив покарання у виді арешту на строк три місяці.
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Про це йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 27 листопада, – пише БУГ.
Злочинець у 2013 році вже був судимий за крадіжку та отримав покарання у виді позбавлення волі на строк чотири роки шість місяців, відсидів та 11 липня 2017 року був звільнений. Та маючи не погашену судимість знову вчинив крадіжку.
20 серпня близько 23:00 чоловік таємно викрав із під’їзду велосипед спортивного типу «ВМХ», марки «AVIGO». Його ринкова вартість, згідно висновку судово-товарознавчої експертизи, становить 2500 гривень.
Свою вину злодій визнав. Потерпілий у підготовчому судовому засіданні пояснив, що шкода йому відшкодована у повному обсязі, просив затвердити угоду про примирення, укладену між ним та обвинуваченим.
Суд затвердив угоду та призначив покарання у виді арешту на строк три місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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