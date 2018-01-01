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На Волині 27-річного чоловіка вбило дерево. ВІДЕО

На Волині 27-річного чоловіка вбило дерево. ВІДЕО
У селі Муравище Ківерцівського району чоловіка вбило дерево.

Інцидент стався 30 листопада після обіду, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Як розповів речник Нацполіції Волині Віктор Гомоль, загиблий пішов до лісу заготовляти дрова на зиму.

"Двоє чоловіків, жителів села Муравище Ківерцівського району пішли до лісу заготовляти дрова. І коли зрізали дерево, воно впало на 27-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події", - мовив Віктор Гомоль.

Деталі у сюжеті:


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Теги: дерево, смерть
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