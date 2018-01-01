На Волині 27-річного чоловіка вбило дерево. ВІДЕО





Інцидент стався 30 листопада після обіду, - йдеться в сюжеті



Як розповів речник Нацполіції Волині Віктор Гомоль, загиблий пішов до лісу заготовляти дрова на зиму.



"Двоє чоловіків, жителів села Муравище Ківерцівського району пішли до лісу заготовляти дрова. І коли зрізали дерево, воно впало на 27-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події", - мовив Віктор Гомоль.



Деталі у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Муравище Ківерцівського району чоловіка вбило дерево.Інцидент стався 30 листопада після обіду, - йдеться в сюжеті Суспільного Волині Як розповів речник Нацполіції Волині, загиблий пішов до лісу заготовляти дрова на зиму."Двоє чоловіків, жителів села Муравище Ківерцівського району пішли до лісу заготовляти дрова. І коли зрізали дерево, воно впало на 27-річного чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці події", - мовив Віктор Гомоль.Деталі у сюжеті:

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