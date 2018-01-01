У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО





Про це повідомили у прес-службі театру.



Вистава базується на багатьох реальних розмовах із людьми по обидва боки україно-польського кордону. Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні.



Сюжет є художнім тлом для розгортання відвертої розмови про сьогодення.



Сценарист та режисер — Руслана Порицька



Вікове обмеження: 16+



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