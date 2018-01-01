У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
Сьогодні, 20:26
Театр «Гармидер» завершує 2018 рік новою роботою — документальною виставою «Кордон».
Про це повідомили у прес-службі театру.
Вистава базується на багатьох реальних розмовах із людьми по обидва боки україно-польського кордону. Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні.
Сюжет є художнім тлом для розгортання відвертої розмови про сьогодення.
Сценарист та режисер — Руслана Порицька
Вікове обмеження: 16+
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Про це повідомили у прес-службі театру.
Вистава базується на багатьох реальних розмовах із людьми по обидва боки україно-польського кордону. Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні.
Сюжет є художнім тлом для розгортання відвертої розмови про сьогодення.
Сценарист та режисер — Руслана Порицька
Вікове обмеження: 16+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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