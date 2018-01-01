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У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО

У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
Театр «Гармидер» завершує 2018 рік новою роботою — документальною виставою «Кордон».

Про це повідомили у прес-службі театру.

Вистава базується на багатьох реальних розмовах із людьми по обидва боки україно-польського кордону. Усі життєві історії та факти, які використані у сценарії — реальні.

Сюжет є художнім тлом для розгортання відвертої розмови про сьогодення.

Сценарист та режисер — Руслана Порицька

Вікове обмеження: 16+
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО
У «Гармидері» покажуть документальну виставу «Кордон». ФОТО

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Теги: театр, Луцьк, Гармидер, вистава
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