У масовій бійці на Волині постраждали дві жінки





Заступник начальника Рожищенського відділення Ківерцівського відділу поліції, начальник слідчого відділу Андрій Пугач повідомив, що наразі проводиться досудове розслідування, - пише



До поліції звернулись дві жінки із тілесними ушкодженнями. Наразі правоохоронцям вдалось встановити частину учасників бійки.



«Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по факту тих подій, які відбувались, по частині 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне спричинення легких тілесних ушкоджень». Проводиться досудове розслідування, призначаються відповідні судові експертизи. До нас звернулись двоє осіб жіночої статі з тілесними ушкодженнями. Частину учасників події встановили на даний час, досудове слідство триває, вживаються засоби по встановленню інших учасників щодо причетності до вказаної події», – повідомив Андрій Пугач.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція прокоментувала масову бійку , яка трапилась біля бару «Джаз» у Рожищі.Заступник начальника Рожищенського відділення Ківерцівського відділу поліції, начальник слідчого відділуповідомив, що наразі проводиться досудове розслідування, - пише Район.Рожище До поліції звернулись дві жінки із тілесними ушкодженнями. Наразі правоохоронцям вдалось встановити частину учасників бійки.«Внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань по факту тих подій, які відбувались, по частині 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Умисне спричинення легких тілесних ушкоджень». Проводиться досудове розслідування, призначаються відповідні судові експертизи. До нас звернулись двоє осіб жіночої статі з тілесними ушкодженнями. Частину учасників події встановили на даний час, досудове слідство триває, вживаються засоби по встановленню інших учасників щодо причетності до вказаної події», – повідомив Андрій Пугач.

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