У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО





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Начальник управління житлово-комунального господарства Петро Крась повідомив, що у 2018 році на ялинкові прикраси із бюджету Іваничівської сільради виділили 30 тисяч гривень.



«Працівники вже встановлюють елементи кріплення, за допомогою яких на ялинці буде триматися дощик. Для її оздоблення використовуватимуть і старі іграшки, і нові. До 19 грудня все має бути готово», – відзначив керівник ВУЖКГ.



Нагадаємо, що в Іваничах до новорічних свят прикрашають найвищу ялинку, що росте у сквері центральної площі селища. У 2017 році на прикраси для неї у селищній раді виділили 27 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському містечку Іваничі комунальники сьогодні, 6 грудня, почали підготовчі роботи з оздоблення центральної ялинки до новорічно-різдвяних свят.Про це повідомляє Буг Начальник управління житлово-комунального господарства Петро Крась повідомив, що у 2018 році на ялинкові прикраси із бюджету Іваничівської сільради виділили 30 тисяч гривень.«Працівники вже встановлюють елементи кріплення, за допомогою яких на ялинці буде триматися дощик. Для її оздоблення використовуватимуть і старі іграшки, і нові. До 19 грудня все має бути готово», – відзначив керівник ВУЖКГ.Нагадаємо, що в Іваничах до новорічних свят прикрашають найвищу ялинку, що росте у сквері центральної площі селища. У 2017 році на прикраси для неї у селищній раді виділили 27 тисяч гривень.

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