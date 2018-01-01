У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО
Сьогодні, 21:03
У волинському містечку Іваничі комунальники сьогодні, 6 грудня, почали підготовчі роботи з оздоблення центральної ялинки до новорічно-різдвяних свят.
Про це повідомляє Буг.
Начальник управління житлово-комунального господарства Петро Крась повідомив, що у 2018 році на ялинкові прикраси із бюджету Іваничівської сільради виділили 30 тисяч гривень.
«Працівники вже встановлюють елементи кріплення, за допомогою яких на ялинці буде триматися дощик. Для її оздоблення використовуватимуть і старі іграшки, і нові. До 19 грудня все має бути готово», – відзначив керівник ВУЖКГ.
Нагадаємо, що в Іваничах до новорічних свят прикрашають найвищу ялинку, що росте у сквері центральної площі селища. У 2017 році на прикраси для неї у селищній раді виділили 27 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Буг.
Начальник управління житлово-комунального господарства Петро Крась повідомив, що у 2018 році на ялинкові прикраси із бюджету Іваничівської сільради виділили 30 тисяч гривень.
«Працівники вже встановлюють елементи кріплення, за допомогою яких на ялинці буде триматися дощик. Для її оздоблення використовуватимуть і старі іграшки, і нові. До 19 грудня все має бути готово», – відзначив керівник ВУЖКГ.
Нагадаємо, що в Іваничах до новорічних свят прикрашають найвищу ялинку, що росте у сквері центральної площі селища. У 2017 році на прикраси для неї у селищній раді виділили 27 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Завершили ремонт мосту на Ковельській у Луцьку
Сьогодні, 21:15
У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО
Сьогодні, 21:03
У кінотеатрі «Multiplex» покажуть матч «Шахтар – Ліон»*
Сьогодні, 20:59
У волинському ток-шоу – велике інтерв'ю з Олександром Савченком
Сьогодні, 20:00
Медіа