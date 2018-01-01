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У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО

У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО
У волинському містечку Іваничі комунальники сьогодні, 6 грудня, почали підготовчі роботи з оздоблення центральної ялинки до новорічно-різдвяних свят.

Про це повідомляє Буг.

Начальник управління житлово-комунального господарства Петро Крась повідомив, що у 2018 році на ялинкові прикраси із бюджету Іваничівської сільради виділили 30 тисяч гривень.

«Працівники вже встановлюють елементи кріплення, за допомогою яких на ялинці буде триматися дощик. Для її оздоблення використовуватимуть і старі іграшки, і нові. До 19 грудня все має бути готово», – відзначив керівник ВУЖКГ.

Нагадаємо, що в Іваничах до новорічних свят прикрашають найвищу ялинку, що росте у сквері центральної площі селища. У 2017 році на прикраси для неї у селищній раді виділили 27 тисяч гривень.

У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО
У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО
У містечку на Волині вже прикрашають центральну ялинку. ФОТО

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Теги: ялинка, Волинь
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