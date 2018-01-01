У Луцькраді посперечалися через премії вихователям

Депутат Луцькради вважає, що місто економить на преміях вихователям дошкільних навчальних закладів.Про це йшлося на засіданні постійної комісії міськради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів 7 грудня.Під час розгляду питання щодо перерозподілу бюджету,зауважив, що з закладів дошкільної освіти знімають 4 мільйони 270 тисяч гривень, які ті зекономили під час літніх канікул.Він зазначив, що ці гроші варто було б спрямувати на премії для вихователів, які отримують низькі заробітні плати.«Давайте економити на дорогах, на дворах, ще на чомусь, а не на людях. Нам тих людей треба затримати, бо молодий педагог має зарплату 4 тисячі. Ми завжди говоримо про Кабінет міністрів, але ми господарі у місті, ми можемо розподілити бюджет так, аби дати їм ті премії. 2 мільйони 270 тисяч гривень виділяють на органи управління. Чим вони кращі за працівників освіти? Я розумію, хто давав такі пропозиції», – зауважив Тарас Шляхтич.Відтак депутат запропонував повернути гроші в управління освіти за рахунок зняття компенсації за пільгові перевезення та компенсації «Тепелену» та за рахунок зарплати органів управління.Таку пропозицію більшість членів комісії не підтримали. До того ж голова комісіїзауважив, що питання по перевиконанню бюджету приймають не члени комісії, їх зміни мають лише рекомендаційний характер. Окрім того зауважили, що вихователям передбаченні винагороди – преміювання в розмірі 30 %. Враховуючи рівень заробітної плати, премія вихователя становитиме 1 200 гривень.До слова, перевиконання бюджету цього року становить 62 мільйони 300 тисяч гривень.«Тоді давайте скажемо, хай вихователі не ходять на роботу, бо у них зарплата мізерна, а ми не знайшли грошей їм на премії. Якщо ми заходимо у таку дискусію, то давайте згадаємо, що у нас зарплати у деяких радників по 20 тисяч. А у вихователів зарплата 3900. Чого ми там не забираємо, а у них забираємо? Люди виїжджають, вони ж наших дітей виховують», – зауважив Тарас Шляхтич.