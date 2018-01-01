У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*

А Ви коли-небудь бували у резиденції Святого Миколая?19 грудня з 17 до 20 години ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». За розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.Хочете, щоб святий Миколай подарував Ввашій дитині те, про що вона мріяла?Приносьте подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!