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У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*

У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*
А Ви коли-небудь бували у резиденції Святого Миколая?

19 грудня з 17 до 20 години ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». З

а розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.

Хочете, щоб святий Миколай подарував Ввашій дитині те, про що вона мріяла?

Приносьте подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.

Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!

У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*

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Теги: Порт сіті
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