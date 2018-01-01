У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*
Сьогодні, 12:40
А Ви коли-небудь бували у резиденції Святого Миколая?
19 грудня з 17 до 20 години ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». З
а розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.
Хочете, щоб святий Миколай подарував Ввашій дитині те, про що вона мріяла?
Приносьте подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.
Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
19 грудня з 17 до 20 години ви можете відвідати резиденцію Святого Миколая у ТРЦ «ПортСity». З
а розказаний віршик або пісеньку дітлахи можуть отримати подарунки, а також на них чекають святкові майстер-класи та забави з казковими героями.
Хочете, щоб святий Миколай подарував Ввашій дитині те, про що вона мріяла?
Приносьте подарунок святому Миколаю, який він вручить після виконання маленького завдання, про яке йшлося вище.
Хай ваша дитина вірить у диво разом з ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розповіли, де у Луцьку безхатьки зможуть переночувати у морози
Сьогодні, 12:49
У ТРЦ «ПортCity» запрацює резиденція святого Миколая*
Сьогодні, 12:40
У поліції прокоментували моторошну аварію під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 12:34
У Ковельському районі стартувала Рада регіонального розвитку
Сьогодні, 12:32
Медіа