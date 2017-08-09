Моторошна знахідка: у закинутій будівлі виявили тіло немовляти





Про страшну знахідку правоохоронцям 6 грудня повідомив 59-річний місцевий житель, - інформує поліція Хмельницької області.



Тож, наразі правоохоронці розшукують усіх можливих свідків події.



Призначено експертизи, аби визначити, чи народилась дитина живою.



По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст. 117 – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ККУ.



Водночас у поліції кореспонденту



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Хмельниччині у закинутій будівлі поблизу залізничної станції виявили тіло новонародженої дитини.Про страшну знахідку правоохоронцям 6 грудня повідомив 59-річний місцевий житель, - інформує поліція Хмельницької області.Тож, наразі правоохоронці розшукують усіх можливих свідків події.Призначено експертизи, аби визначити, чи народилась дитина живою.По даному факту відкрито кримінальне провадження за ст. 117 – Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини ККУ.Водночас у поліції кореспонденту УНН повідомили, що на шиї дитини був намотаний рушник та помітні сліди удушення.

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