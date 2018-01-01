Будівництво дитсадка у селі під Луцьком обійдеться в 30 мільйонів гривень





Відповідний тендер для визначення виконавця робіт оголосила Торчинська селищна рада через систему публічних закупівель Prozorro. Пропозиції прийматимуть до 15 грудня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 17 грудня, пише



Садочок планують збудувати на вулиці Шапова до 31 березня 2020 року.



Йдеться про загальнобудівельні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлення пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, блискавкозахисту, монтаж технічного обладнання, закупівлю меблів, устаткування, проведення каналізації, системи водовідведення, облаштування благоустрою, огородження території, озеленення та зовнішнє освітлення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво дитячого садочка на 150 місць у Торчині оцінюють у 29,468 млн грн.Відповідний тендер для визначення виконавця робіт оголосила Торчинська селищна рада через систему публічних закупівель Prozorro. Пропозиції прийматимуть до 15 грудня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 17 грудня, пише ІА Волинські новини Садочок планують збудувати на вулиці Шапова до 31 березня 2020 року.Йдеться про загальнобудівельні, сантехнічні, електромонтажні роботи, встановлення пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, блискавкозахисту, монтаж технічного обладнання, закупівлю меблів, устаткування, проведення каналізації, системи водовідведення, облаштування благоустрою, огородження території, озеленення та зовнішнє освітлення.

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