Ще одна рада на Волині змінила плату за харчування у садочках і школах





Про це повідомляє



Вартість батьківської плати в дошкільних навчальних закладах громади становитиме: у ясельній групі 13 гривень в день, у інших – 15 гривень.



При цьому повна вартість харчування однієї дитини в усіх дошкільних закладах Іваничівської селищної ради на 2019 рік для дітей ясельної групи – 21 гривня у день, для дітей інших груп – 25 гривень.



Щодо організації харчування у школах, то у закладах загальної середньої освіти І – ІІІ ступеня вартість харчування складатиме 10 гривень в день на одну дитину, вартість харчування у закладах І ступеня – 4 гривні відповідно.



Також депутати вирішили забезпечити за рахунок коштів селищного бюджету організацію харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або тих, які мають пільги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».



Нагадаємо, раніше подібне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міськради.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Іваничівської селищної ради встановили батьківську плату за харчування дітей у дошкільних установах громади та шкільних закладах на 2019 рік.Про це повідомляє Буг Вартість батьківської плати в дошкільних навчальних закладах громади становитиме: у ясельній групі 13 гривень в день, у інших – 15 гривень.При цьому повна вартість харчування однієї дитини в усіх дошкільних закладах Іваничівської селищної ради на 2019 рік для дітей ясельної групи – 21 гривня у день, для дітей інших груп – 25 гривень.Щодо організації харчування у школах, то у закладах загальної середньої освіти І – ІІІ ступеня вартість харчування складатиме 10 гривень в день на одну дитину, вартість харчування у закладах І ступеня – 4 гривні відповідно.Також депутати вирішили забезпечити за рахунок коштів селищного бюджету організацію харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або тих, які мають пільги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».Нагадаємо, ранішевиконавчий комітет Луцької міськради.

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