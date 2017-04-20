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Ще одна рада на Волині змінила плату за харчування у садочках і школах

Ще одна рада на Волині змінила плату за харчування у садочках і школах
Депутати Іваничівської селищної ради встановили батьківську плату за харчування дітей у дошкільних установах громади та шкільних закладах на 2019 рік.

Про це повідомляє Буг.

Вартість батьківської плати в дошкільних навчальних закладах громади становитиме: у ясельній групі 13 гривень в день, у інших – 15 гривень.

При цьому повна вартість харчування однієї дитини в усіх дошкільних закладах Іваничівської селищної ради на 2019 рік для дітей ясельної групи – 21 гривня у день, для дітей інших груп – 25 гривень.

Щодо організації харчування у школах, то у закладах загальної середньої освіти І – ІІІ ступеня вартість харчування складатиме 10 гривень в день на одну дитину, вартість харчування у закладах І ступеня – 4 гривні відповідно.

Також депутати вирішили забезпечити за рахунок коштів селищного бюджету організацію харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або тих, які мають пільги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Нагадаємо, раніше подібне рішення ухвалив виконавчий комітет Луцької міськради.

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Теги: харчування, діти, Волинь
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