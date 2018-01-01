У селищі на Волині горів будинок культури
Сьогодні, 13:25
У селищі Любешів горіло приміщення кабінету будинку культури.
Інцидент трапився у понеділок, 10 грудня, о 8 годині ранку, - пише газета Нове життя.
Зазначається, що на місце пожежі працювали два пожежні автомобілі.
Однак, вогонь знищив три віконні склопакети, один підвіконник, квадратний метр дерев’яної панелі стіни і деякі речі.
"Причина пожежі встановлюється, попередня версія - коротке замикання внутрішньої електромережі", - розповів капітан цивільного захисту, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
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Інцидент трапився у понеділок, 10 грудня, о 8 годині ранку, - пише газета Нове життя.
Зазначається, що на місце пожежі працювали два пожежні автомобілі.
Однак, вогонь знищив три віконні склопакети, один підвіконник, квадратний метр дерев’яної панелі стіни і деякі речі.
"Причина пожежі встановлюється, попередня версія - коротке замикання внутрішньої електромережі", - розповів капітан цивільного захисту, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
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