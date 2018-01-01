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На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина

На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина
Володимир-Волинський суд відмовив замінити слідчого у справі трагічної загибелі юнака в Охнівці.

Нагадаємо, що майже рік правоохоронці Володимира-Волинського ведуть розслідування у трагедії, яка трапилася 14 січня 2018 року. Тоді 15-річний житель Охнівки застрелив 16-річного сусіднього хлопця, - пише Буг.

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Через дев’ять місяців розслідування, пані Наталя подала до суду скаргу спершу, щоб визнати бездіяльність слідчого. Раніше повідомляли, що суд призначив провести ряд додаткових експертиз та залучити і опитати більше свідків.

Після цього рішення, Наталія Сачук повідомила, що рішуче налаштована і подасть клопотання на заміну слідчого. Відбулося кілька судових слухань, та на останньому суд вирішив в задоволенні вимог Наталії Сачук відмовити та залишив слідчого без змін.

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Теги: суд, Волинь, Володимир-Волинський, вбивство
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