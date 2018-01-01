На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина





Нагадаємо, що майже рік правоохоронці Володимира-Волинського ведуть розслідування у трагедії, яка трапилася 14 січня 2018 року. Тоді 15-річний житель Охнівки застрелив 16-річного сусіднього хлопця, - пише



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Через дев’ять місяців розслідування, пані Наталя подала до суду скаргу спершу, щоб визнати бездіяльність слідчого. Раніше повідомляли, що суд призначив провести ряд додаткових експертиз та залучити і опитати більше свідків.



Після цього рішення, Наталія Сачук повідомила, що рішуче налаштована і подасть клопотання на заміну слідчого. Відбулося кілька судових слухань, та на останньому суд вирішив в задоволенні вимог Наталії Сачук відмовити та залишив слідчого без змін.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський суд відмовив замінити слідчого у справі трагічної загибелі юнака в Охнівці.Нагадаємо, що майже рік правоохоронці Володимира-Волинського ведуть розслідування у трагедії, яка трапилася 14 січня 2018 року. Тоді 15-річний житель Охнівки застрелив 16-річного сусіднього хлопця, - пише Буг Через дев’ять місяців розслідування, пані Наталя подала до суду скаргу спершу, щоб визнати бездіяльність слідчого. Раніше повідомляли, що суд призначив провести ряд додаткових експертиз та залучити і опитати більше свідків.Після цього рішення, Наталія Сачук повідомила, що рішуче налаштована і подасть клопотання на заміну слідчого. Відбулося кілька судових слухань, та на останньому суд вирішив в задоволенні вимог Наталії Сачук відмовити та залишив слідчого без змін.

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