На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина
Сьогодні, 16:33
Володимир-Волинський суд відмовив замінити слідчого у справі трагічної загибелі юнака в Охнівці.
Нагадаємо, що майже рік правоохоронці Володимира-Волинського ведуть розслідування у трагедії, яка трапилася 14 січня 2018 року. Тоді 15-річний житель Охнівки застрелив 16-річного сусіднього хлопця, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Трагедія на Волині: юнак вистрілив у голову 16-річному товаришу
Через дев’ять місяців розслідування, пані Наталя подала до суду скаргу спершу, щоб визнати бездіяльність слідчого. Раніше повідомляли, що суд призначив провести ряд додаткових експертиз та залучити і опитати більше свідків.
Після цього рішення, Наталія Сачук повідомила, що рішуче налаштована і подасть клопотання на заміну слідчого. Відбулося кілька судових слухань, та на останньому суд вирішив в задоволенні вимог Наталії Сачук відмовити та залишив слідчого без змін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Нагадаємо, що майже рік правоохоронці Володимира-Волинського ведуть розслідування у трагедії, яка трапилася 14 січня 2018 року. Тоді 15-річний житель Охнівки застрелив 16-річного сусіднього хлопця, - пише Буг.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Трагедія на Волині: юнак вистрілив у голову 16-річному товаришу
Через дев’ять місяців розслідування, пані Наталя подала до суду скаргу спершу, щоб визнати бездіяльність слідчого. Раніше повідомляли, що суд призначив провести ряд додаткових експертиз та залучити і опитати більше свідків.
Після цього рішення, Наталія Сачук повідомила, що рішуче налаштована і подасть клопотання на заміну слідчого. Відбулося кілька судових слухань, та на останньому суд вирішив в задоволенні вимог Наталії Сачук відмовити та залишив слідчого без змін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Головна ялинка Луцька цьогоріч буде в золотистих іграшках. ФОТО
Сьогодні, 16:34
На Волині жінка через суд намагається замінити слідчого у справі вбивства її сина
Сьогодні, 16:33
Свято наближається: у Луцьку покажуть різдвяні фільми
Сьогодні, 16:15
В Одесі від кору померла маленька дитина
Сьогодні, 16:04
Медіа