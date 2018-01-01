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В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана

В Україні половину «джерельної» води насправді розливають з-під крана
Значна частина фасованої питної води, яка продається в Україні під виглядом джерельної, насправді наливається з-під крана.

Про це повідомив екс-заступник голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослав Протас в коментарі УНН.

"Ми повинні розуміти, що в таких об’ємах, в яких сьогодні виготовляється фасована питна вода, виходячи з того, скільки на полицях магазинів і скільки за кордон експортується, вірити в те, що ця вода є джерельна, що вона поставляється з якихось скважин, - це безглуздя, тому що немає стільки в Україні скважин діючих, які б забезпечили такий об’єм фасованої води", - зазначив медик.

За його словами, на сьогодні значна частина фасованої питної води в Україні, яка продається як джерельна, - це звичайна питна вода з-під крана, пропущена через фільтри. При цьому С.Протас уточнив, що сьогодні важко оцінити долю "несправжньої" джерельної води на українському ринку неможливо – на його думку, її обсяг близький до половини.

"Платити за цю воду ту ціну, яка сьогодні є на ринку, не логічно", - наголосив експерт.

При цьому він додав, що найкращою водою є природна – зі скважини або з джерела (з кюветів у містах) з мінімальним втручанням і обробкою.

Нагадаємо, Державне агентство водних ресурсів оприлюднило критерії, за якими з 1 січня 2019 року в Україні буде здійснюватися проба прісних вод. Тепер державний моніторинг масивів поверхневих вод проводитиметься за (уточненими) біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками.

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Теги: вода, джерела, обман
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