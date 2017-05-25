Стрілянина у Страсбурзі: є загиблі та поранені. ВІДЕО





Про це повідомляє



Стрілянина сталася поблизу різдвяного ярмарку, який щороку відвідують мільйони туристів.



Надійшли дані про те, що кількість загиблих зросла до двох людей. Про це заявила префектура департамента Нижній Рейн (Ельзас) у офіційному повідомленні. Повідомляється також про збільшення кількості поранених до 11 людей, 7 з яких отримали серйозні поранення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі французького міста Страсбург у вівторок, 112 грудня, сталася стрілянина.Про це повідомляє ТСН Стрілянина сталася поблизу різдвяного ярмарку, який щороку відвідують мільйони туристів.Надійшли дані про те, що кількість загиблих зросла до двох людей. Про це заявила префектура департамента Нижній Рейн (Ельзас) у офіційному повідомленні. Повідомляється також про збільшення кількості поранених до 11 людей, 7 з яких отримали серйозні поранення.

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