вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Стрілянина у Страсбурзі: є загиблі та поранені. ВІДЕО

Стрілянина у Страсбурзі: є загиблі та поранені. ВІДЕО
У центрі французького міста Страсбург у вівторок, 112 грудня, сталася стрілянина.

Про це повідомляє ТСН.

Стрілянина сталася поблизу різдвяного ярмарку, який щороку відвідують мільйони туристів.

Надійшли дані про те, що кількість загиблих зросла до двох людей. Про це заявила префектура департамента Нижній Рейн (Ельзас) у офіційному повідомленні. Повідомляється також про збільшення кількості поранених до 11 людей, 7 з яких отримали серйозні поранення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: стрілянина, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рідні благають допомогти лучанину, у якого знайшли величезну пухлину
«Пільгак за студак»: луцькі студенти вимагали пільгового проїзду у маршрутках. ФОТО
Благають допомогти 18-річній волинянці, яка через аварію залишилась без щелепи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Сьогодні, 01:50
Стрілянина у Страсбурзі: є загиблі та поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині
11 грудень, 22:49
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
11 грудень, 22:27
Схожі новини
З’явилося відео смертельної стрілянини у харківському супермаркеті З’явилося відео смертельної стрілянини у харківському супермаркеті
06 грудень, 22:51
«Вийшли поговорити»: біля Одеси від ударів ножа та куль загинув юнак «Вийшли поговорити»: біля Одеси від ударів ножа та куль загинув юнак
30 квітень, 23:49
Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня Самогубство школяра і стрілянина біля кордону. Надзвичайні новини тижня
19 березень, 16:04
На київському шосе під час руху розстріляли байкера На київському шосе під час руху розстріляли байкера
25 травень, 2017, 07:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни перемогли на чемпіонаті з карате. ФОТО
Сьогодні, 01:50
 0
Стрілянина у Страсбурзі: є загиблі та поранені. ВІДЕО
Сьогодні, 00:29
 0
12 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Стало відомо, чому тривали обшуки у поліцейському главку Волині
11 грудень, 22:49
 0
Демонтаж сараїв у Луцьку: вивезли вантажівку гнилого дерева. ФОТО
11 грудень, 22:27
 0
Медіа
відео
1/8