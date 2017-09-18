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У Дніпрі раптово помер 16-річний студент

У Дніпрі раптово помер 16-річний студент
У Дніпрі в одному з гуртожитків училища 16-річному хлопцю стало зле. Ввечері 11 грудня йому викликали "швидку".

Студента госпіталізували до міської лікарні. Протягом декількох годин медики боролися за його життя, проте врятувати хлопця не вдалося, - пише Інформатор.

За неофіційною інформацією від свідків, ймовірною причиною смерті могло стати отруєння препаратами.

На даний момент поліція інцидент не підтвердила. Усі обставини події з'ясовуються.

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Теги: смерть, студент
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