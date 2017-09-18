У Дніпрі раптово помер 16-річний студент





Студента госпіталізували до міської лікарні. Протягом декількох годин медики боролися за його життя, проте врятувати хлопця не вдалося, - пише



За неофіційною інформацією від свідків, ймовірною причиною смерті могло стати отруєння препаратами.



На даний момент поліція інцидент не підтвердила. Усі обставини події з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Дніпрі в одному з гуртожитків училища 16-річному хлопцю стало зле. Ввечері 11 грудня йому викликали "швидку".Студента госпіталізували до міської лікарні. Протягом декількох годин медики боролися за його життя, проте врятувати хлопця не вдалося, - пише Інформатор За неофіційною інформацією від свідків, ймовірною причиною смерті могло стати отруєння препаратами.На даний момент поліція інцидент не підтвердила. Усі обставини події з'ясовуються.

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