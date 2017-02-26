Не знаходять ні медики, ні листоноші: мешканців Шацького району просять пронумерувати будинки





Так, одна з працівниць швидкої розповіла про випадок, який трапився нещодавно в одному з населених пунктів району, - пише



Бригада швидкої, поспішаючи на виклик до людини в одне з сіл, тривалий час не змогла знайти потрібної вулиці та будинку, оскільки на будівлях не було ні назви вулиць, ні номерів. Довелось декілька разів зупинятися та перепитувати в людей потрібну адресу. А зайвий час, витрачений на пошуки потрібного будинку, міг коштувати життя людини.



З такою ж ситуацією в Шацьку стикаються листоноші, котрим з грудня місяця, окрім періодики, доручили носити ще й квитанції за електроенергію. Більшість працівників поштового відділення не можуть знайти потрібну адресу на нових вулицях, де є багато дачних будинків, а їхні власники проживають у інших містах.



Тому працівники цих служб звертаються до усіх мешканців населених пунктів району подбати про нумерацію своїх будинків та вулиць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У багатьох селах Шацького району та самого райцентру на будівлях немає номерів. Це створює чималі труднощі для працівників спеціальних служб – рятувальників, фельдшерів екстреної медичної допомоги, поліції, а також листонош.Так, одна з працівниць швидкої розповіла про випадок, який трапився нещодавно в одному з населених пунктів району, - пише Район.Шацьк Бригада швидкої, поспішаючи на виклик до людини в одне з сіл, тривалий час не змогла знайти потрібної вулиці та будинку, оскільки на будівлях не було ні назви вулиць, ні номерів. Довелось декілька разів зупинятися та перепитувати в людей потрібну адресу. А зайвий час, витрачений на пошуки потрібного будинку, міг коштувати життя людини.З такою ж ситуацією в Шацьку стикаються листоноші, котрим з грудня місяця, окрім періодики, доручили носити ще й квитанції за електроенергію. Більшість працівників поштового відділення не можуть знайти потрібну адресу на нових вулицях, де є багато дачних будинків, а їхні власники проживають у інших містах.Тому працівники цих служб звертаються до усіх мешканців населених пунктів району подбати про нумерацію своїх будинків та вулиць.

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