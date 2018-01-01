Вибори у Ківерцях: поширювали фальшиві листівки
Сьогодні, 05:41
У Ківерцях зафіксували факт розповсюдження фальшивих агітаційних матеріалів.
Про це повідомив голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет тСфера-ТВ Луцьк.
«Появилися невідомо звідкіля. Якісь брошури очевидно компрометуючого характеру з метою скомпрометувати Радикальну партію Ляшка. Агітка не підписана», - розповів Павленко.
Голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко розповів, що кандидати і партії, які беруть участь у виборах, подають до комісії зразки агітаційних матеріалів. Їх подали уже представники Аграрної партії, «Свободи», БПП «Солідарність», а також бажаючі стати очільниками ОТГ Володимир Жгутов та Ірина Куцик.
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Про це повідомив голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет тСфера-ТВ Луцьк.
«Появилися невідомо звідкіля. Якісь брошури очевидно компрометуючого характеру з метою скомпрометувати Радикальну партію Ляшка. Агітка не підписана», - розповів Павленко.
Голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко розповів, що кандидати і партії, які беруть участь у виборах, подають до комісії зразки агітаційних матеріалів. Їх подали уже представники Аграрної партії, «Свободи», БПП «Солідарність», а також бажаючі стати очільниками ОТГ Володимир Жгутов та Ірина Куцик.
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