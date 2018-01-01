Вибори у Ківерцях: поширювали фальшиві листівки





Про це повідомив голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко, - повідомляє



«Появилися невідомо звідкіля. Якісь брошури очевидно компрометуючого характеру з метою скомпрометувати Радикальну партію Ляшка. Агітка не підписана», - розповів Павленко.



Голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко розповів, що кандидати і партії, які беруть участь у виборах, подають до комісії зразки агітаційних матеріалів. Їх подали уже представники Аграрної партії, «Свободи», БПП «Солідарність», а також бажаючі стати очільниками ОТГ Володимир Жгутов та Ірина Куцик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцях зафіксували факт розповсюдження фальшивих агітаційних матеріалів.Про це повідомив голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії, - повідомляє Перший із посиланням на сюжет тСфера-ТВ Луцьк.«Появилися невідомо звідкіля. Якісь брошури очевидно компрометуючого характеру з метою скомпрометувати Радикальну партію Ляшка. Агітка не підписана», - розповів Павленко.Голова Ківерцівської територіальної виборчої комісії Григорій Павленко розповів, що кандидати і партії, які беруть участь у виборах, подають до комісії зразки агітаційних матеріалів. Їх подали уже представники Аграрної партії, «Свободи», БПП «Солідарність», а також бажаючі стати очільниками ОТГта

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