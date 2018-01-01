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Юний рекетир на Волині тероризував дітей

Юний рекетир на Волині тероризував дітей
У Нововолинську правоохоронці викрили 14-річного хлопця, коли той намагався взяти від однолітка 600 гривень, які виманив шантажем.

Про це повідомляє Буг.

Хлопець, який навчається в одній з нововолинських шкіл, вирішив «заробити». Відомо, що школяр вимагав неодноразово гроші в інших підлітків, та поліції поки вдалося зафіксувати один випадок. Хлопець, якого шантажували, розповів про це батькам, які і звернулися до правоохоронців.

14-річний юнак вимагав від іншого 600 гривень за те, що образили його друга. Юний рекетир погрожував, що «поставить на щьотчік». При передачі грошей поліція зафіксувала факт вчинення злочину, повідомила необхідні служби у справах неповнолітніх.

Щодо порушника вирішується питання про притягнення його до кримінальної відповідальності.

Триває слідство.


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Теги: рекет, Волинь
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