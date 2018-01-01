На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
Сьогодні, 14:58
У Волинській області витратять понад 6 мільйонів гривень на купівлю житла дітям-сиротам.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник служби у справах дітей Алла Онищук повідомила, що станом на сьогодні розподілили всю субвенцію із державного бюджету для купівлі житла-дітям сиротам.
«Вже заключені договори у місті Нововолинськ, Луцькому районі, Литовезькій громаді», – зауважила посадовиця. Наступними будуть Іваничіський район, Луцьк, Княгининівська та Боратинська громади.
Загалом придбають 16 квартир для 22 дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.
Начальник служби у справах дітей Алла Онищук повідомила, що станом на сьогодні розподілили всю субвенцію із державного бюджету для купівлі житла-дітям сиротам.
«Вже заключені договори у місті Нововолинськ, Луцькому районі, Литовезькій громаді», – зауважила посадовиця. Наступними будуть Іваничіський район, Луцьк, Княгининівська та Боратинська громади.
Загалом придбають 16 квартир для 22 дітей-сиріт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Як на Волині витратили гроші на «Нову українську школу»
Сьогодні, 15:09
На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
Сьогодні, 14:58
На Волині не використали понад 55 мільйонів гривень
Сьогодні, 14:55
В Україні заборонили ліки від гастриту та виразки
Сьогодні, 14:50
Медіа