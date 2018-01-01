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На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло

На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло
У Волинській області витратять понад 6 мільйонів гривень на купівлю житла дітям-сиротам.

Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.

Начальник служби у справах дітей Алла Онищук повідомила, що станом на сьогодні розподілили всю субвенцію із державного бюджету для купівлі житла-дітям сиротам.

«Вже заключені договори у місті Нововолинськ, Луцькому районі, Литовезькій громаді», – зауважила посадовиця. Наступними будуть Іваничіський район, Луцьк, Княгининівська та Боратинська громади.

Загалом придбають 16 квартир для 22 дітей-сиріт.

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Теги: житло, дитина, сирота, Волинь, субвенція
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