На Волині 22 дітям-сиротам придбають житло

У Волинській області витратять понад 6 мільйонів гривень на купівлю житла дітям-сиротам.Про це йшлося у четвер, 13 грудня, під час наради в ОДА щодо використання бюджетних коштів державних програм.Начальник служби у справах дітейповідомила, що станом на сьогодні розподілили всю субвенцію із державного бюджету для купівлі житла-дітям сиротам.«Вже заключені договори у місті Нововолинськ, Луцькому районі, Литовезькій громаді», – зауважила посадовиця. Наступними будуть Іваничіський район, Луцьк, Княгининівська та Боратинська громади.Загалом придбають 16 квартир для 22 дітей-сиріт.