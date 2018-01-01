На залізничній станції двох людей вдарило струмом: дівчина – у важкому стані





Про це повідомив у соцмережах співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич, - пише Вголос.



Попередньо встановлено, що двоє молодих людей, орієнтовно віком 20 років, вилізли на цистерну, яка стояла на залізничній колії, та хотіли зробити “селфі”. Проте їх уразило електричним струмом.



Відомо, що молода дівчина наразі перебуває у лікарні, її стан важкий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє молодих людей у Львові, на станції “Підзамче”, 13 грудня, отримали ураження електричним струмом через “селфі”.Про це повідомив у соцмережах співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич, - пише Вголос.Попередньо встановлено, що двоє молодих людей, орієнтовно віком 20 років, вилізли на цистерну, яка стояла на залізничній колії, та хотіли зробити “селфі”. Проте їх уразило електричним струмом.Відомо, що молода дівчина наразі перебуває у лікарні, її стан важкий.

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