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На залізничній станції двох людей вдарило струмом: дівчина – у важкому стані

На залізничній станції двох людей вдарило струмом: дівчина – у важкому стані
Двоє молодих людей у Львові, на станції “Підзамче”, 13 грудня, отримали ураження електричним струмом через “селфі”.

Про це повідомив у соцмережах співробітник львівської поліції Ігор Зінкевич, - пише Вголос.

Попередньо встановлено, що двоє молодих людей, орієнтовно віком 20 років, вилізли на цистерну, яка стояла на залізничній колії, та хотіли зробити “селфі”. Проте їх уразило електричним струмом.

Відомо, що молода дівчина наразі перебуває у лікарні, її стан важкий.


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Теги: селфі, струм, залізниця
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